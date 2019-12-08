Son Dakika Haberleri: Hızırbeyli sultanlar hentbolda il birincisi oldu
Son Dakika Spor Hızırbeyli sultanlar hentbolda il birincisi oldu - Son Dakika Spor

Hızırbeyli sultanlar hentbolda il birincisi oldu

6 saat önce

Isparta'da düzenlenen Okullar Arası Küçük Kızlar Hentbol İl Birinciliği'nde Hızırbey Ortaokulu şampiyonluğu göğüsleyerek, grup müsabakalarında kenti temsil etme hakkı kazandı.

Hızırbeyli sultanlar hentbolda il birincisi oldu, System.String[]

Isparta'da düzenlenen Okullar Arası Küçük Kızlar Hentbol İl Birinciliği'nde Hızırbey Ortaokulu şampiyonluğu göğüsleyerek, grup müsabakalarında kenti temsil etme hakkı kazandı.


Hentbol Isparta İl Birinciliği Müsabakaları Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu'nda oynanan maçlar nefesleri kesti.


Düzenlenen müsabakalarda 3 yıldır şampiyon olan Isparta Hızırbey Orta Okulu bu yıl yine il birincisi oldu.


Kentte, 5 takımın katıldığı müsabakalarda Küçük Kızlarda il birincisi olan Hızırbey Orta Okulu'nun başarısında Beden Eğitimi Öğretmeni Veysel Efe ve Antrenör Recep Aydemir başrol oynadı.


Namağlup şampiyon sarı - siyahlılar, Isparta'yı grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı.


Diğer yandan, Hızırbey Orta Okulu Küçük Kız Takımını Isparta şampiyonluğuna taşıyan kadroda ise, Damla Bilgiç, Ayşe Ece Mercan, Hayrunnisa Baş, Gözde Nur Çakmak, Dilara Delegen, Havvanaz Özünlü, Ayşe Eflin Güvenç, Elif Narşap ve Ebrar Demir isimli sporcular yer aldı. - ISPARTA

Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:13 Kaynak: İHA
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