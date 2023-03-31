Hızırcan Çakıroğlu: Bankacılık krizi BitcoinChange'e olan ilgiyi artırdı - Son Dakika
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Hızırcan Çakıroğlu: Bankacılık krizi BitcoinChange'e olan ilgiyi artırdı

31.03.2023 12:07
Hızırcan Çakıroğlu: Bankacılık krizi BitcoinChange'e olan ilgiyi artırdı

Blockchain yatırımcısı ve yat kiralama şirketi Sparkles Yatçılık'ın kurucusu Hızırcan Çakıroğlu, bankacılık krizini ve krizin kripto dünyasına etkilerini değerlendirdi. Bankacılık krizinin finans piyasalarındaki dengeleri değiştirdiğini belirten ünlü girişimci, sürecin patenti kendilerine ait olan BitcoinChange projesine olan ilgiyi de artırdığını açıkladı.

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizi finans dünyasında dengeleri bozdu. Bankalara olan güvenin sarsılması kripto dünyasına olan ilgiyi de yeniden artırdı. Türkiye'deki ilk kripto fiziki bankalarını açarak sektöre öncülük eden girişimci Hızırcan Çakıroğlu, bankacılık krizini ve krizin kripto dünyasına etkilerini yorumladı. Çakıroğlu, "ABD'de iflas eden Silikon Vadisi Bankası ile başlayıp İsviçre'nin 167 yıllık bankası Credit Suisse'in sıkıntıya girmesi ile devam eden süreç yatırımcıları tedirgin etti" değerlendirmesinde bulundu.

Hızırcan Çakıroğlu: Bankacılık krizi BitcoinChange'e olan ilgiyi artırdı

PORTFÖYLERDE KRİPTO HAREKETLİLİĞİ

Şu sıralar, işletmelerin ödeme almasını sağlayacak yapay zeka pos cihazı ve kripto döviz bürosunu içeren BitcoinChange projesiyle gündemde olan Hızırcan Çakıroğlu, "Bankacılık krizi kripto dünyasını yeniden hareketlendirdi. Piyasaya önemli ölçüde para girişi oldu. Yatırımcılar portföylerindeki kripto varlıkları artırmaya başladı. Bu yaşanan sürecin kripto paraların gündelik hayatın bir parçası olması yolundaki süreci hızlandırmasını bekliyorum. Bu yaşananları geleneksel bankacılık yöntemleri günümüz dijital dünyasının ihtiyaçlarını karşılayamıyor noktasında okumak da mümkün" diye konuştu.

KÜRESEL KRİZ SÜRECİ HIZLANDIRDI

BitcoinChange projelerine olan ilginin bu süreçte daha da arttığını belirten başarılı girişimci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Blockchain yeni dünya düzeninin en önemli figürlerinden biri olmaya aday. Bu sistemle gerek Türkiye'de gerekse de dünyada kripto paraların hayatımızdaki yeri her geçen gün artacak. Biz bu alana öncülük etmek için yola çıktık. Projemizi de dünyada üzerindeki tüm ülkelerde kullanılabilecek şekilde tasarladık. Dünyada yaşanan bankacılık krizi projemize ne denli ihtiyaç olduğunu da ortaya koydu. Süreci hızlandırmak adına çalışmalarımız devam ediyor."

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