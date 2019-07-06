Hızırşahlı kadınlardan yerel kültür gösterisi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yerel kültürün yaşatılması, eski gelenek ve göreneklerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla buluşan bir grup kadın, amfi tiyatroda sergiledikleri gösteriyle izleyenlerden tam not aldı. Datça yöresi halk oyunlarıyla başlayan gösteri; mini skeçler, türküler, kız alma ve kına yakma törenlerinin canlandırılmasıyla sürdü. Gösteride, kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı toplumsal mesajlar da verildi.Datça ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki kırsal Hızırşah Mahallesi'nin kadınları, bir ilke imza attı. Aralarında emekli hemşireden ev kadınına, çiftçiden esnaf ve müzisyene kadar birçok meslek grubundan 25 kadının bir araya gelerek kurduğu 'Hızırşah Kadınları Grubu', ilk büyük gösterisini Datça Açık Hava Tiyatrosu'nda yaptı. Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişilik kalabalığın ilgiyle izlediği gösteri, büyük beğeni topladı. Hayatlarında ilk kez bir tiyatro sahnesiyle tanışan topluluğun, yaşamlarından kesitleri izleyiciyle buluştururken sergiledikleri rahat tavırları, profesyonel oyuncuları bile aratmadı. Datça yöresi halk oyunlarıyla başlayan gösteri, mini skeçler, türküler, kız alma ve kına yakma törenlerinin canlandırılmasıyla sürdü. Gösteride kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı toplumsal mesajlar da verildi.Hızırşah Kadınları grup sözcüsü emekli hemşire Neşe Kurt Günel (58), Hızırşah'ın eski gelenek ve göreneklerini, unutulmuş olan eski adetleri hatırlamak ve yaşatmak için biraya geldiklerini söyledi. Günel, "Can Yücel Kültür ve Sanat Festivali'nde mini bir gösteri yapmıştık. Çok beğenilmişti. Neden bu gösteriyi genişletmiyoruz düşüncesinden yola çıkarak, bugün 2 saatlik bir gösteri sunduk. 7'den 77'ye hepimizin emek verdiği programda, bu kadar büyük bir kalabalığı görmek bizi mutlu etti. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Programda yöresel halk oyunları, eskiye ait maniler, kına gecesi, gelin alma törenleri, eskiye ait birçok geleneği bugüne taşımaya çalıştık. Bu tür etkinliklerle gösterilerimizi sürdüreceğiz" dedi.

- Muğla