Hızıyla göz dolduran powerbank önerileri? - Son Dakika
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Hızıyla göz dolduran powerbank önerileri?

31.05.2022 18:38
Hızıyla göz dolduran powerbank önerileri?

Okurlarımızın isteği üzere Powerbank önerileri listemizde en hızlı ve güncel modelleri sizler için bir araya getirdik.

Akıllı telefon kullanıcılarının bir çoğu cihazlarında yer alan bataryalar yeterli büyüklükte olmadığı için veya çok fazla kullandıkları için şarjlarının bütün gün dayanmamasından şikayet ediyor. Bu tip durumlarda özellikle dışardayken bir priz bulup telefonu şarj etme şansımız yoksa devreye powerbankler giriyor. Fakat bu cihazlarda kendi içerisinde kapasite ve hız konusunda ayrılıyor. Dolayısıyla hızlı powerbank önerileri hayatımızı kolaylaştırabilir.

En hızlı powerbank önerileri

Powerbank önerileri listemize geçmeden önce seçiminizde yardımcı olmak için bazı detaylara dikkat çekmek istiyoruz. İlk olarak bu tip bir cihaz satın alacağımız zaman herkes içgüdüsel olarak en büyük ve en hızlı olan modellere odaklanıyor.

Hızıyla göz dolduran powerbank önerileri?

Fakat büyük olması her zaman bize kolaylık sağlamayabilir. Bu nedenle ihtiyaçlar doğrultusunda hareket edilmesi daha mantıklı olacaktır. Örneğin uzun süre evden veya priz olmayan yerlerden uzaklaşacaksanız -kamp yapmak gibi- 20.000 mAh büyüklüğündeki powerbanklere yönelmeniz oldukça mantıklı.

Performansıyla öne çıkan laptop önerileri!

Ancak akşam eve gelene kadar bataryanız dayanmıyorsa burada 10.000 mAh boyutunda bir cihaz seçmek mobilite anlamında daha mantıklı olacaktır. Zira bu tip bir powerbank ortalama bir akıllı telefonu 2 kez şarj etmek için yeterli boyuttadır. Dolayısıyla 2 katı bir ağırlıktan kaçınmak uzun vadede sizin lehinize olabilir. Dilerseniz sözü uzatmadan listemize geçelim.

Hızlı powerbank önerileri- 2022

Baseus PPJAN-C01 Mini Ja 30000 mAh 15W

Xiaomi 20000 mAh 3 Pro Type-C 45W

Xiaomi 20.000 mAh 2C Quick Charge 3.0 18W

Anker PowerCore Select 20.000 mAh PowerIQ 2.0 18W

Xiaomi 10.000 mAh 3 18W

Samsung P1100 10.000 mAh 15W

Xiaomi Ultra Compact 10.000 mAh 22.5 W

Spigen Essential 10.000 mAh 24W

Cellular Line Cellularlıne Octopus 10.000 mAh 18W – Qualcomm 3.0 Qı kablosuz şarj

Cihazların anlık fiyatlarını görmek ve satın almak için burayı tıklayabilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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