Hızla aracını denize süren kişi, sigara yakarak aracının batışını izledi: Moralim bozuktu - Son Dakika

Körfez Mimar Sinan Mahallesi Sahil Caddesi'nde akşam saatlerinde bir kişi, otomobille hızla sahile gelerek aracını denize sürdü.

ARAÇTAN ÇIKIP SİGARA YAKARAK BATAN OTOMOMOBİLİNİ İZLEDİ

Görgü şahitlerinin ifadesine göre araçtan çıkan kişi bir sigara yakıp sulara gömülen otomobilini izledikten sonra bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye görevlileri suya girerek aracın içerisine baktı. Otomobilde kimsenin olmadığı görülürken, ruhsat araçtan alındı.

"MORALİM ÇOK BOZUKTU"

Polis ruhsat bilgilerinden aracın sahibine ulaştı. T.E. moralinin çok bozuk olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. T.E. ifadesi için polis merkezine çağırıldı. Otomobilin sudan çıkarılması için çalışma başlatılırken, soruşturma devam ediyor.