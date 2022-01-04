Hızla gelen araç tırın altına girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Gece yarısı saat 00:20'de meydana gelen kaza, Nazilli'den Aydın istikametine seyir halinde olan Tolunay Yıldırım idaresindeki otomobilin, Sultanhisar Salavatlı Kavşağı yakınlarındaki bir dinlenme tesisinden ana yola çıkan M.C. idaresindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Tolunay Yıldırım ile yolculardan Nuri Çetin araçta sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yolcular F.Ç ile üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen K.I.D. ve B.A. kadınlar ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Acı haberi alarak olay yerine gelen kazazedelerin yakınları ise gördükleri acı manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Güvenlik çemberi altına alınan olay yerinin muhafaza edilebilmesi için Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan takviye kuvvet istendi. Kalabalık nedeniyle karayolunun trafiğe kapandığı olayda, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelemesi yapabilmesi için güvenlik güçleri adeta etten duvar ördü. Çalışmaların ardından olay yerinden kaldırılan gençlerin cesetleri otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedilen görüntülerde facianın son sürat geldiği belirtildi. Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.