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Hızla gelen araç tırın altına girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Hızla gelen araç tırın altına girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı

04.01.2022 08:18

Aydın'da dinlenme tesisinden ana yola çıkan tıra, hızla gelen araç çarptı. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de ağır yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Gece yarısı saat 00:20'de meydana gelen kaza, Nazilli'den Aydın istikametine seyir halinde olan Tolunay Yıldırım idaresindeki otomobilin, Sultanhisar Salavatlı Kavşağı yakınlarındaki bir dinlenme tesisinden ana yola çıkan M.C. idaresindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Tolunay Yıldırım ile yolculardan Nuri Çetin araçta sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yolcular F.Ç ile üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen K.I.D. ve B.A. kadınlar ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hızla gelen araç tırın altına girdi! Can pazarının yaşandığı kaza kamerada

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Acı haberi alarak olay yerine gelen kazazedelerin yakınları ise gördükleri acı manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Güvenlik çemberi altına alınan olay yerinin muhafaza edilebilmesi için Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan takviye kuvvet istendi. Kalabalık nedeniyle karayolunun trafiğe kapandığı olayda, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelemesi yapabilmesi için güvenlik güçleri adeta etten duvar ördü. Çalışmaların ardından olay yerinden kaldırılan gençlerin cesetleri otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Hızla gelen araç tırın altına girdi! Can pazarının yaşandığı kaza kamerada

O ANLAR KAMERADA

Bu arada güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedilen görüntülerde facianın son sürat geldiği belirtildi. Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

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Sultanhisar, Otomobil, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hızla gelen araç tırın altına girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hızla gelen araç tırın altına girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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