Son Dakika Haberleri: Hızla gelişen Dubai dünyanın en sürdürülebilir kenti olabilir mi?
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Hızla gelişen Dubai dünyanın en sürdürülebilir kenti olabilir mi?

6 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti geçtiğimiz yüzyılda büyük bir değişim gösterdi. 1900'lerin başında adeta bir çöl olan bu kentin nüfusu sadece 10 bin iken, bugün Dubai'de yaşayanların sayısı 2 milyonu geçti. Peki hızla gelişen Dubai nasıl dünyanın en sürdürülebilir kenti olmayı hedefliyor?

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti geçtiğimiz yüzyılda büyük bir değişim gösterdi. 1900'lerin başında adeta bir çöl olan bu kentin nüfusu sadece 10 bin iken, bugün Dubai'de yaşayanların sayısı 2 milyonu geçti. Dünyanın kozmopolit şehirlerinden biri Dubai'yi yılda 8 ila 10 milyon turist ziyaret ediyor.


Expo 2020'ye ev sahipliği yapacak olan kent, sürdürülebilirlik alanında da ön plana çıkıyor. Peki hızla gelişen Dubai nasıl dünyanın en sürdürülebilir kenti olmayı hedefliyor?

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Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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