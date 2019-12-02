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Hızla gelişen Dubai dünyanın en sürdürülebilir kenti olabilir mi?
6 saat önce
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti geçtiğimiz yüzyılda büyük bir değişim gösterdi. 1900'lerin başında adeta bir çöl olan bu kentin nüfusu sadece 10 bin iken, bugün Dubai'de yaşayanların sayısı 2 milyonu geçti. Peki hızla gelişen Dubai nasıl dünyanın en sürdürülebilir kenti olmayı hedefliyor?
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti geçtiğimiz yüzyılda büyük bir değişim gösterdi. 1900'lerin başında adeta bir çöl olan bu kentin nüfusu sadece 10 bin iken, bugün Dubai'de yaşayanların sayısı 2 milyonu geçti. Dünyanın kozmopolit şehirlerinden biri Dubai'yi yılda 8 ila 10 milyon turist ziyaret ediyor.
Expo 2020'ye ev sahipliği yapacak olan kent, sürdürülebilirlik alanında da ön plana çıkıyor. Peki hızla gelişen Dubai nasıl dünyanın en sürdürülebilir kenti olmayı hedefliyor?
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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