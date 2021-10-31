Bursa- İzmir yolu Mudanya kavşağında yaşanan olayda bulunduğu noktadan 100 metre ileride üst geçit olmasına rağmen ana yola atlayarak karşıya geçmeye çalışan bir kişi canını hiçe saydı.
Trafiğin yoğun olduğu dakikalarda meydana gelen olayda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Sürücülerin kornaya basarak uyarmaya çalıştığı kişi olanlara aldırış etmeden orta refüje kadar ilerledi.
Herkesin meraklı bakışları arasında orta refüje bile çıkmadan geri dönmesi korku ile onu izleyenlerin aklına iddia mı sorusunu getirdi. Karşıya geçmeden orta refüjden geri dönen kişi, hem kendi canını hem de sürücülerin canını hiçe saydı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Hızla ilerleyen araçların arasına daldı! Ölüme kafa tutan yaya, akıllara ''İddia için mi yaptı?'' sorusunu getirdi - Son Dakika