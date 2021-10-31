Hızla ilerleyen araçların arasına daldı! Ölüme kafa tutan yaya, akıllara ''İddia için mi yaptı?'' sorusunu getirdi - Son Dakika

Hızla ilerleyen araçların arasına daldı! Ölüme kafa tutan yaya, akıllara ''İddia için mi yaptı?'' sorusunu getirdi

Bursa'da bir şahıs, trafiğin en yoğun olduğu dakikalarda, hızla ilerleyen araçlara aldırış etmeden otoyola atlayarak karşıya geçmeye çalıştı. Sürücülere zor anlar yaşatan şahıs, orta refüje kadar geldikten sonra geri döndü. Faciadan son anda dönülen olayda çevredekiler şahsın yaptıklarına anlam veremedi. Görüntüler ise izleyenlerin aklına ''İddia için mi yaptı?'' sorusu getirdi.

Bursa- İzmir yolu Mudanya kavşağında yaşanan olayda bulunduğu noktadan 100 metre ileride üst geçit olmasına rağmen ana yola atlayarak karşıya geçmeye çalışan bir kişi canını hiçe saydı. SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI Trafiğin yoğun olduğu dakikalarda meydana gelen olayda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Sürücülerin kornaya basarak uyarmaya çalıştığı kişi olanlara aldırış etmeden orta refüje kadar ilerledi. AKILLARA ''İDDİA MI?'' SORUSUNU GETİRDİ Herkesin meraklı bakışları arasında orta refüje bile çıkmadan geri dönmesi korku ile onu izleyenlerin aklına iddia mı sorusunu getirdi. Karşıya geçmeden orta refüjden geri dönen kişi, hem kendi canını hem de sürücülerin canını hiçe saydı.

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