Hızla ilerleyen minibüsün İETT otobüsüyle çarpıştığı kaza anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hızla ilerleyen minibüsün İETT otobüsüyle çarpıştığı kaza anı kamerada - Son Dakika

Hızla ilerleyen minibüsün İETT otobüsüyle çarpıştığı kaza anı kamerada

6 saat önce

Pendik'te sür'atle ilerleyen minibüs kontrolden çıkınca faciadan dönüldü.

Pendik'te sür'atle ilerleyen minibüs kontrolden çıkınca faciadan dönüldü. Minibüs, yolda ilerleyen içi yolcu dolu İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Minibüs sürücüsünün yaralandığı kazada otobüsteki yolcular şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre aracıyla yolda hızla ilerleyen sürücü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince yolun karşısından gelen İETT otobüsüne hızla çarptı. Otobüsteki yolcular kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, minibüs sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kaza yapan sürücülerin yardımına koştu. Yaralı sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olaya tanık olan bir vatandaş, "Bir minibüs tipi araç ile otobüs kaza yaptı. Otobüsün içi doluydu. Milleti boşalttılar otobüsten dışarı. Minibüs sürücüsü yaralanmıştı" dedi.

Minibüsün İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen minibüs kontrolden çıkarak karşıdan gelen otobüse çarpıyor.

(Halit Arslan/İHA)

Hızla ilerleyen minibüsün İETT otobüsüyle çarpıştığı kaza anı kamerada

Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
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