Hızla sokağa girmek isteyince mağazaya uçtu, aracını bırakıp kaçtı - Son Dakika

Hızla sokağa girmek isteyince mağazaya uçtu, aracını bırakıp kaçtı

Hızla sokağa girmek isteyince mağazaya uçtu, aracını bırakıp kaçtı Diyarbakır'da bir otomobil, sürücüsünün hızla sokağa girmek istemesi sonucu merdivenlerden uçarak mağazanın önüne yuvarlandı.

Hızla sokağa girmek isteyince mağazaya uçtu, aracını bırakıp kaçtı DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir otomobil, sürücüsünün hızla sokağa girmek istemesi sonucu merdivenlerden uçarak mağazanın önüne yuvarlandı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü aracı bırakıp olay yerinden kaçtı. Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 AOL 33 plakalı otomobil, sürücüsünün hızla sokağa girmek istemesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek merdivenlerden uçtu. Kazada facianın eşiğinden dönülürken, olay sonrası araç sürücüsü otomobili bırakarak bölgeden kaçtı. Araç bulunduğu yerden çekici yordamı ile çıkarılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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