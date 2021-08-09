Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 203 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 300 bini, iyileşenlerin sayısı da 182 milyon 600 bini geçti.Dünya genelinde 4 milyar 430 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı.

ÜLKELER TEDBİRLERİNİ ALMAYA BAŞLADI

Vaka sayısı ABD'de 36 milyon 519 bini, Hindistan'da 31 milyon 944 bini, Brezilya'da 20 milyon 151 bini ve Rusya'da 6 milyon 447 bini geçti. Ülkeler Delta varyantına karşı da tedbirlerini artırıyor.

FRANSA'DA ÖNLEMLER SIKLAŞTIRILIYOR

Fransa'da hafta başından itibaren aşı veya test zorunluluğu getirilen mekanların sayısı artırılıyor. Uzun mesafe yolculuk yapanlar ve restoranların kapalı ve açık alanlarına gidenlerden iki doz aşı ya da son 72 saat içinde alınmış negatif test sonucu veya son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini ispatlaması istenecek.

HAPİS CEZASI BİLE VAR

Son 45 gün içinde üst üste kurallara uymayan işletme sahipleri 9 bin euro veya bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Söz konusu kısıtlamalar, müze, sinema, stat, spor merkezleri, sergi ve eğlence ile kültür merkezlerinde de uygulanmakta.

ALMANYA'DAN KARANTİNA, HOLLANDA'DA AŞI KARTI

Almanya, Fransa'nın güneyindeki bölgelerden ülkeye giriş yapanları 10 gün karantinada tutma kararı aldı. Hollanda da Belçika ve Almanya'dan gelen yolculara aşı kartı ya da negatif test sonucu göstermeyi zorunlu hale getirdi.

İRAN'DA VAKA VE CAN KAYBI REKOR KIRDI

İran'da salgının başından beri en yüksek günlük vaka ve can kaybı kaydedildi. Bir günde 39 bini aşkın vaka, 542 can kaybı kayıtlara geçti.

TUNUS'TA AŞI KAMPANYASI

Tunus'ta "Koronavirüse karşı Ulusal Aşılama" günü dolayısıyla, Ben Arus vilayetinde binlerce kişi aşı uygulama merkezlerine akın etti. 1107 yeni vaka tespit edilen İsrail'de, "yeşil geçiş" sistemi yeniden uygulanmaya başlandı. Kapalı alanlara, aşılanmış ya da hastalığı atlatmış kişiler girebilecek.

WUHAN'DA YAŞAYANLARIN NEREDEYSE TAMAMINA TEST YAPILDI

Salgınının ortaya çıktığı 11 milyonu aşkın nüfuslu Çin'in Wuhan kentinde yaşayanların neredeyse tamamına test yapıldı. 9 yeni vakaya rastlandı. Bu kişilerin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

MALEZYA'DA KORKUTAN RAKAMLAR

Malezya'da son 24 saatte 360 kişinin Covid-19'dan yaşamını yitirmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana virüse bağlı en yüksek günlük Covid-19 can kaybı sayısı kaydedildi. Malezya hükümeti salgın nedeniyle yürürlükteki bazı kısıtlamaların Covid-19 aşılarını tamamlayanlar için hafifletileceğini duyurdu.

ZAMBİYA ÇİN AŞISINDAN ALDI

Zambiya, Çin'in Covid-19'a karşı geliştirdiği Sinopharm aşısından 100 bin doz teslim aldı.