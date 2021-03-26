Hızla yayılan diyabet korkutuyor - Son Dakika

Hızla yayılan diyabet korkutuyor

26.03.2021 10:23

Hızla yayılan diyabet korkutuyor Dr. Konduk: "Diyabet de sigara kadar komplikasyonları çok olan bir hastalık" Diyabet mi, sigara mı daha zararlı Dr.

Hızla yayılan diyabet korkutuyor

Dr. Konduk: "Diyabet de sigara kadar komplikasyonları çok olan bir hastalık"

Diyabet mi, sigara mı daha zararlı

Dr. Konduk: " Türkiye'de son 12 yılda diyabet sıklığı yüzde yüz arttı"

İSTANBUL - Son yılların en büyük sağlık sorunlarından biri olarak görülen diyabetin hızla yayılması korkutuyor. Diyabet ve sigaranın zararları hakkında konuşan Türkiye Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nursal Filorinalı Konduk, "Türkiye'de son 12 yılda diyabet sıklığı yüzde yüz arttı. Diyabet de sigara kadar komplikasyonları çok olan bir hastalık" dedi.

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin son yıllardaki hızlı artışı uzmanları korkutuyor. Türk Diyabet Cemiyeti'nin açıklamalarına göre; 415 milyon olan diyabet hasta sayısının, 2040 yılında 640 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Diyabet hastalığının vücuda zararları hakkında bilgiler aktaran Türkiye Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nursal Filorinalı Konduk, diyabetin sigara kadar komplikasyonları çok olan zararlı bir hastalık olduğunu söyledi.

"Türkiye'de son 12 yılda diyabet sıklığı yüzde yüz arttı"

Diyabetin hızla yayılmasının toplumsal boyutunu değerlendiren Konduk, "Hayatımıza giren akıllı telefonlar, arabalar, bizleri hareketsiz bir yaşama sürükledi. Bu nedenle özellikle Türk toplumu şişmanlamaya başladı. Çalışma saatlerimiz uzadı. Yemek yapmaya ve hazırlamaya olan zamanımız azaldığı için kolay yapılabilir, fast food yiyecekleri tüketmeye başladık. Türkiye'de son 12 yılda diyabet sıklığı yüzde yüz arttı. Türkiye'de ortalama 11 milyon civarında diyabet hastası olduğundan bahsediliyor" açıklamasında bulunurken, ailesinde diyabet öyküsü olan bireylerin de diyabete yakalanma oranlarının yüksek olduğunun altını çizdi.

"Diyabet de sigara gibi komplikasyonları çok olan bir hastalık"

Hastalıkla ilgili bilgi veren Konduk, "Sigara sessiz ve sinsi fakat bir yandan da tüm sağlığımıza zarar veren bir madde. Sigaranın içinde 4 binden fazla zararlı madde bulunuyor. Örnek verecek olursak; boya çıkarıcı olarak kullanılan aseton, kansere sebep olan aromatik hidrokarbonlar, roket yakıtında kullanılan metan çakmak gazında bulunan bütan gibi çok sayıda zararlı maddeler içeriyor. Türkiye'de sigaradan yılda 100 bin kişi ölüyor. içilen her bir sigaranın insan ömrünü ortalama 12 dakika kısalttığı söyleniyor. Sigara akciğer kanserinden tutun da kalp hastalıklarına, hipertansiyona, mide ülserine, bunamaya, kalp damar hastalıklarına, damar tıkanıklıkları gibi birçok hastalığa sebep oluyor. Diyabet de sigara gibi komplikasyonları çok olan bir hastalık" dedi.

"Sonuçları üzücü olabilen bir hastalık"

"Diyabetten neden korkmalıyız?" sorusunu yanıtlayan Konduk, "Komplikasyonları çok diye korkuyoruz. Sonuçları üzücü olabilen bir hastalık. Özellikle erişkin yaştaki görme kayıplarının körlüklerinin en büyük sebeplerinden biri diyabet. Aynı zamanda bacak ampütasyonlarının, parmak kayıplarının en büyük nedeni diyabet; ülkemizdeki böbrek yetersizliğinin en büyük sebebi, kalp krizi geçirmenin veya felç olmanın, sigara kadar zararlı ve sigara kadar komplikasyonları çok. Özellikle göz, kalp, böbrek üzerinde komplikasyonlarla giden bir rahatsızlık. Dünyada diyabetten ölüm sıklığı 6. sırada. Birinci sıralarda yer alan kardiyovasküler hastalıklarında asıl nedenleri arasında diyabet yer alıyor" açıklamasında bulundu.

Hızla yayılan diyabet korkutuyor
Hızla yayılan diyabet korkutuyor
Hızla yayılan diyabet korkutuyor
Hızla yayılan diyabet korkutuyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hızla yayılan diyabet korkutuyor - Son Dakika


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