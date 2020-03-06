Hızla yayılan koronavirüs Avrupa'da hangi ülkelere sıçramadı? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hızla yayılan koronavirüs Avrupa'da hangi ülkelere sıçramadı? - Son Dakika Dünya

Hızla yayılan koronavirüs Avrupa'da hangi ülkelere sıçramadı?

16 dakika önce

Avrupa'da tüm komşularında virüs görülmesine karşın henüz Covid-19'un sıçramadığı ülkeler de var. Bunların başında Türkiye geliyor.

Hızla yayılan koronavirüs Avrupa'da hangi ülkelere sıçramadı?, System.String[]

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Covid-19'un görüldüğü ülke sayısı 90'ı geçti. Özellikle salgının İtalya'ya sıçramasının ardından Avrupa ülkelerindeki vaka sayıları hızla arttı. Covid-19'un Ortadoğu'daki yayılması ise büyük oranda İran üzerinden oldu. Ancak tüm komşularında virüs görülmesine karşın henüz Covid-19'un sıçramadığı ülkeler de var. Bunların başında Türkiye geliyor.


Avrupa'da sadece 8 ülkede Covid-19 yok


Avrupa'da 6 Mart 2020 itibariyle koronavirüsün görülmediği ülke sayısı sadece 8: Türkiye, Bulgaristan, Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Slovakya, Malta ve Moldova.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, İtalya, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:14 
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