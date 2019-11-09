Hızlan ve Ortaylı, Atatürk ve Cumhuriyet'i konuştu

Türk Edebiyatı'nın duayen ismi, Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Doğan Hızlan ile Hürriyet Gazetesi yazarı, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda bir araya geldi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılında Ulu Önder'i anan iki önemli isim, Demirören Medya'nın ev sahipliğindeki söyleşide fuar ziyaretçileriyle buluştu. "Atatürk ve Cumhuriyet: Kültür ve Tarihte Değişimler" başlıklı söyleşiye katılanlar doyulmaz bir sohbetle Atatürk'ü, Cumhuriyet'in kazanımları, dünden bugüne yolculuğu ve kültürel yansımalarını dinledi.



Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Interexpo Salonu'nda düzenlenen ve fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Doğan Hızlan, "Atatürk ve Cumhuriyet tarihini öğrenmek için bazı temel eserleri okumanız gerekir. Nutuk da Cumhuriyet tarihimizin edebiyata yansımasıdır" dediği konuşmasında özellikle genç okuyuculara seslenerek; "İlber Ortaylı'nın ön sözünün de yer aldığı Nutuk'u okuduktan sonra sizler de tarihin seyrini öğreneceksiniz" şeklinde konuştu.



Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlayıp öğrenebilmek adına edebiyatın büyük önemi olduğunu anlatan Prof. Dr. İlber Ortaylı ise "Tarihi ve yakın tarihimizi öğrenmek, anlamak için edebiyata da bakmalıyız. Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi birçok yazar Atatürk dönemine tanıklık etti. Hem o yazarları hem de Atatürk'ün anlatımını okumadan tarihi öğrenemeyiz" dedi. Ortaylı okuyuculara Nutuk'u okumalarını tavsiye ederek, "Nutuk anlaşılır ve rafine bir dille yazılmıştır. Bu yüzden herkes tarafından okunması çok kolay ve rahattır." diye konuştu.



Söyleşiyi Doğan Hızlan Demirören Medya adına tüm katılımcılara teşekkür ederek bitirdi. Etkinliğe katılanlara, Hürriyet Kitap standından İlber Ortaylı'nın önsözüyle basılan Nutuk için yüzde 50 indirim sunuldu.