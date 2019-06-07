Hızlı Ateş Sorular: Omar Colley
30 dakika önce
Omar Colley, en sevdiği an, takımların en eğlenceli oyuncusu, en sevdiği İtalyan yemeği ve daha fazlası dahil olmak üzere Sampdoria'daki yaşamla ilgili hızlıca sorulan soruları yanıtlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:06
Omar Colley, en sevdiği an, takımların en eğlenceli oyuncusu, en sevdiği İtalyan yemeği ve daha fazlası dahil olmak üzere Sampdoria
'daki yaşamla ilgili hızlıca sorulan soruları yanıtlıyor.
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