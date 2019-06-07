Son Dakika Haberleri: Hızlı Ateş Sorular: Omar Colley
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Hızlı Ateş Sorular: Omar Colley

30 dakika önce

Omar Colley, en sevdiği an, takımların en eğlenceli oyuncusu, en sevdiği İtalyan yemeği ve daha fazlası dahil olmak üzere Sampdoria'daki yaşamla ilgili hızlıca sorulan soruları yanıtlıyor.

Omar Colley, en sevdiği an, takımların en eğlenceli oyuncusu, en sevdiği İtalyan yemeği ve daha fazlası dahil olmak üzere Sampdoria'daki yaşamla ilgili hızlıca sorulan soruları yanıtlıyor.
Hızlı Ateş Sorular: Omar Colley
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:06 
Sampdoria, Spor
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