Hızlı başlangıç sonrası yatay seyir
1 saat önce
ABD ve Türkiye arasında yapılan görüşmenin ardından jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününde yüzde 4'e yakın yükseliş yaşarken, dolar kuru 5,80'in altına indi.
ABD ve Türkiye arasında yapılan görüşmenin ardından jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününde yüzde 4'e yakın yükseliş yaşarken, dolar kuru 5,80'in altına indi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:12
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