Son Dakika Haberleri: Hızlı başlangıç sonrası yatay seyir
Son Dakika Ekonomi Hızlı başlangıç sonrası yatay seyir

Hızlı başlangıç sonrası yatay seyir

1 saat önce

ABD ve Türkiye arasında yapılan görüşmenin ardından jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününde yüzde 4'e yakın yükseliş yaşarken, dolar kuru 5,80'in altına indi.

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ABD ve Türkiye arasında yapılan görüşmenin ardından jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününde yüzde 4'e yakın yükseliş yaşarken, dolar kuru 5,80'in altına indi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:12 
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