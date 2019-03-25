"Hızlı büyümenin yan etkileri oldu"
29 dakika önce
Kiralamalarda karşılaşılan olumsuzluklar markaları yatırım konusunda zorlarken, sektör tazminatsız fesih hakkı istiyor.
Kiralamalarda karşılaşılan olumsuzluklar markaları yatırım konusunda zorlarken, sektör tazminatsız fesih hakkı istiyor. Ayrıca mağaza kiralamalarında KDV ve stopajın yüzde 8'e indirilmesini bekliyorlar.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:36
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