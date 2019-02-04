Son Dakika Haberleri: Hızlı Çağrı, Aynı Gece Grev Binlerce Yolcuyu Mağdur Etti

Hızlı Çağrı, Aynı Gece Grev Binlerce Yolcuyu Mağdur Etti

1 saat önce

ALMANYA'da Hamburg Havaalanı'nda görevli yer hizmetleri çalışanları için 275 Euro ücret artışı isteyen ver.di, pazar günü yaptığı çağrı ile üyelerini pazartesi günü uyarı grevine davet etti.

Hızlı Çağrı, Aynı Gece Grev Binlerce Yolcuyu Mağdur Etti, System.String[]
ALMANYA'da Hamburg Havaalanı'nda görevli yer hizmetleri çalışanları için 275 Euro ücret artışı isteyen ver.di, pazar günü yaptığı çağrı ile üyelerini pazartesi günü uyarı grevine davet etti. Yer hizmetlerinde çalışanlar da pazartesi sabaha karşı 03.00'de iş bıraktı.

SAYININ ARTMASI BEKLENİYOR

Özellikle iş insanlarının yoğun uçuş yaptıkları günde yapılan grev binlerce yolcunun Almanya içine ve yurt dışına uçamamasına neden oldu. Grev nedeniyle iş bırakılan ilk saatlerde 58 uçak iniş ve kalkış yapamadı. Pazartesi için 194 uçağın kalkması ve 194 uçağın inmesi planlanan havaalanında gün içinde uçamayan ve iniş yapamayan uçak sayısının artması bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:50 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ASELSAN'dan 110 Milyon Liralık Sözleşme Son Dakika! Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı

Son Dakika! Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı İngiltere, Fransa, İspanya ve İsveç, Guaido'yu Venezuela Lideri İlan Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 13:56:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hızlı Çağrı, Aynı Gece Grev Binlerce Yolcuyu Mağdur Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]