Hızlı Çağrı, Aynı Gece Grev Binlerce Yolcuyu Mağdur Etti
1 saat önce
ALMANYA'da Hamburg Havaalanı'nda görevli yer hizmetleri çalışanları için 275 Euro ücret artışı isteyen ver.di, pazar günü yaptığı çağrı ile üyelerini pazartesi günü uyarı grevine davet etti.
ALMANYA'da Hamburg Havaalanı'nda görevli yer hizmetleri çalışanları için 275 Euro ücret artışı isteyen ver.di, pazar günü yaptığı çağrı ile üyelerini pazartesi günü uyarı grevine davet etti. Yer hizmetlerinde çalışanlar da pazartesi sabaha karşı 03.00'de iş bıraktı.
SAYININ ARTMASI BEKLENİYOR
Özellikle iş insanlarının yoğun uçuş yaptıkları günde yapılan grev binlerce yolcunun Almanya
içine ve yurt dışına uçamamasına neden oldu. Grev nedeniyle iş bırakılan ilk saatlerde 58 uçak iniş ve kalkış yapamadı. Pazartesi için 194 uçağın kalkması ve 194 uçağın inmesi planlanan havaalanında gün içinde uçamayan ve iniş yapamayan uçak sayısının artması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:50
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