Hızlı Destek Programı ile mikro ve küçük işletmelerin personel istihdam etmeleri sağlanacak - Son Dakika

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Tekirdağ Güney Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş, KOSGEB tarafından Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı ile işletmelerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmeleri için yeni personel istihdam etmelerinin sağlanacağını bildirdi.

Karataş, yaptığı yazılı açıklamada, bazı hizmet, ticaret ve imalat sektörlerinde şartlara uygun olarak yeni istihdam edilecek personel başına 100 bin lira geri ödemeli destek verileceğini, işletme sahibi veya işe alınan personel kadın ise desteğin personel başına 10 bin lira artacağını belirtti.

Mikro işletmelerin en fazla 2, küçük işletmelerin ise en fazla 5 personel için destek alabileceğini aktaran Karataş şunları kaydetti:

"Desteklemelerde diğer KOSGEB destek programlarından farklı olarak kurul veya komite değerlendirme prosedürü olmayacak. Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki "E-Hizmetler" menüsünden "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu" alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecek. Program başvuruları 31 Mart'a kadar yapılabilecek. Geçici onay verilen işletmelerin istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih ise 25 Mayıs. İstihdam edilecek personellerin en geç nisan ayı içersinde SGK'ya bildirilmiş olmaları gerekiyor. Alınan destek yaklaşık 4 yıllık süreçte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e geri ödenebilecek."