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'Hızlı Gonzalez' kiraz ağacının yaprakları arasında yakalandı - Son Dakika

'Hızlı Gonzalez' kiraz ağacının yaprakları arasında yakalandı

19.06.2021 17:29

'Hızlı Gonzalez' lakabı ile tanınan ve 35 olaya karışan 19 yaşındaki genç Azer Y., polisten kaçmak için saklandığı kiraz ağacının dalları arasında yakayı ele verdi. İfadesi alınmak için merkeze götürülen Hızlı Gonzalez, burada yapılan işlemler sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dört farklı ilde karıştığı 35 olay nedeniyle 'Hızlı Gonzalez' lakabıyla tanınan ve cezaevinden firar eden şüpheli, JASAT tarafından kiraz bahçesindeki ağaçta saklanırken yakalandı.

DENİZLİ'DE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Denizli, Manisa, Muğla ve Afyonkarahisar illerinde toplamda 35 olaya karışarak hakkında 21 yıl hapis cezası olan 19 yaşındaki Azer Y., 1 yıl önce cezaevinden firar ederek kaçtı. Hızlı ve seri olduğun için Hızlı Gonzalez lakabı takılan şüpheli, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Denizli'de olduğu tespit etti.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Hızlı Gonzalez'i yakalamak için harekete geçen ekipler bir süre takibe aldı. Yerini tespit eden ekipleri gören Azer Y., hızlıca kaçarak kiraz bahçesine girdi. Ekiplerin araması sonrası şüpheli kiraz ağacına çıkarak saklandığı sırada kıskıvrak yakalandı. Ekipleri karşısında görerek neye uğradığını şaşıran Hızlı Gonzalez ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından Azer Y. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Hızlı Gonzalez' kiraz ağacının yaprakları arasında yakalandı

Denizli, Manisa, Muğla, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Hızlı Gonzalez' kiraz ağacının yaprakları arasında yakalandı - Son Dakika


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