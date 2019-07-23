Son Dakika Haberleri: Hızlı kargo taşımacılığına düzenleme
Son Dakika Ekonomi Haber

Hızlı kargo taşımacılığına düzenleme

11 dakika önce

Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve posta idaresi ile hızlı kargo firmaları tarafından beyan edilebilecek eşya, yalnızca gerçek kişiler adına gelen tek ve maktu vergiye tabi eşya için ayda en fazla 5 taşıma senedi ile sınırlandırıldı.

Hızlı kargo taşımacılığına düzenleme, System.String[]
Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve posta idaresi ile hızlı kargo firmaları tarafından beyan edilebilecek eşya, yalnızca gerçek kişiler adına gelen tek ve maktu vergiye tabi eşya için ayda en fazla 5 taşıma senedi ile sınırlandırıldı.
Ticaret Bakanlığının posta ve hızlı kargo taşımacılığına yönelik Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Yönelik Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, karayoluyla hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın operatör yetkisi kapsamında gümrük işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idareleri arasında yer alan "Halkalı Gümrük Müdürlüğü" ibaresi, "Muratbey Gümrük Müdürlüğü" olarak değiştirildi. Halkalı Gümrük Müdürlüğü, Çatalca'daki yeni gümrük kompleksinde Muratbey Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başlamıştı.
Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve operatör yetkisi kapsamında posta idaresi ile hızlı kargo firmaları tarafından beyan edilebilecek eşya, yalnızca gerçek kişiler adına gelen tek ve maktu vergiye tabi eşya için ayda en fazla 5 taşıma senedi ile sınırlandırıldı. Böylece tüzel kişiler açısından esneklik sağlanmış oldu.
Muratbey, Halkalı, Posta, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Biletix hakkında soruşturma açıldı Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira FETÖ'nün kanalında program sunan Reha Yeprem'i görenler tanıyamıyor Seda Sayan'dan şaşırtan açıklama: Acun'un tuzağına düşürüldüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 09:30:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hızlı kargo taşımacılığına düzenleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]