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Hızlı kilo kaybı sonrası deri sarkmalarına operasyon - Son Dakika

Hızlı kilo kaybı sonrası deri sarkmalarına operasyon

21.09.2021 09:28
Hızlı kilo kaybı sonrası deri sarkmalarına operasyon, System.String[]

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Kutlu, hızlı kilo kaybının karın derisinde sarkmaya yol açabileceğini ve bu durumun germe operasyonları ile çözülebileceğini belirtti.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Kutlu, hızlı kilo kaybının karın derisinde sarkmaya yol açabileceğini ve bu durumun germe operasyonları ile çözülebileceğini belirtti. Ayrıca sadece karın derisinde değil vücudun çeşitli yerlerinde de sarkma görülen hastalarda germe operasyonlarından sıkça yapıldığından bahsetti.

Medicana International İstanbul Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Kutlu, germe operasyonlarının özellikle yerçekiminin ve yılların acımasız hale getirdiği vücudu derleyip toparlamak ve tekrardan insanlara kaybettikleri öz güvenlerini kazandırmak amacıyla yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Necmettin Kutlu, "Bu operasyonlar yüzde ve kollarda sarkıkları gidermek veya yaşlanmaya bağlı sarkan derilerin azaltılması için vücudun hemen hemen her yerinde uygulanabilmektedir. Germe operasyonları özellikle doğum sonrası veya hızlı kilo kaybı sonrası karın bölgesinde de uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

EN ETKİLİ YÖNTEM OLDUĞU İÇİN HASTALAR TARAFINDAN SIKÇA TERCİH EDİLİYOR

Prof. Dr. Necmettin Kutlu, "Aşırı kilolu bireylerde hızlı kilo vermenin yol açtığı karın derisindeki gevşeme, derinin elastik özelliğini kaybetmesine ve sarkmasına neden olmaktadır" dedi. Bu sarkmanın sadece karın bölgesiyle sınırlı olmadığını belirten Prof. Dr. Kutlu, yağ kaybı sonucu derinin gevşediği kol, bacak, sırt, kalça ve yüz gibi bölgelerde de sarkmaların görülebildiğine dikkat çekti.

"Bazı hastalarda spor ya da diyet uygulanmasına rağmen zayıflama olmadığı durumlarda hastalar tüp mide gibi bariatrik cerrahi yöntemlerini tercih edebiliyorlar" diyen Estetik Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Necmettin Kutlu, bu operasyonlar sonucunda da hızlı kilo kaybı gerçekleştiği için vücudun çeşitli yerlerinde sarkmalar görülebildiğini belirtti. Prof. Dr. Kutlu, bazı hastaların sarkmalardan dolayı psikolojik olarak kötü etkilendiğini belirterek germe ameliyatının uygulandığını belirtti ve şu açıklamalarda bulundu:

"Hastalar ile germe operasyonu öncesinde birebir görüşmeler yapılmaktadır. Bu görüşmeler hastaların beklentilerinin öğrenilmesi amacıyla yapılmakta ve yapılacak operasyonun planlanması ile ilgili hastalara bilgi verilmektedir. Bazı durumlarda vücuttaki sarkmaların tek bir operasyonla düzeltilmesi mümkün olurken bazen birkaç farklı operasyon planı yapılabilmektedir. Özellikle göğüs bölgesi, karın, yüz ve boyun gibi bölgelerde yapılacak germe ameliyatları daha dikkatli olmayı gerektirdiği için bu bölgelerde yapılacak operasyonlar farklı seanslarda yapılabilmektedir. Germe operasyonları her zaman gerekli olmasa da vücuttaki sarkmaların giderilmesinde en etkili yöntem olduğu için hastalar tarafından sıkça tercih edilmektedir."

İYİLEŞME HIZI KİŞİNİN DERİSİNE BAĞLI

Prof. Dr. Necmettin Kutlu, germe operasyonlarının sarkan derinin kesilip çıkarılması ve kalan derinin gerdirilerek yeniden birleştirilmesi ile yapıldığını belirtti:

"Germe operasyonlarında sarkan derinin ortadan kaldırılması amacıyla vücudun çeşitli bölgelerinde kesiler yapılmaktadır. Sarkan deriyi çıkardıktan sonra iki taraftaki deriler birbirine yaklaştırılarak dikiş atılmaktadır. Kesiler genellikle yüzde saç hizası, kollarda kol altı gibi fark edilemeyecek yerlerde oluşacak şekilde yapılmaktadır

ve bu sayede dikiş izinin belli olmaması amaçlanmaktadır." Prof. Dr. Necmettin Kutlu, iyileşme süresinin operasyona ve kişinin derisinin kendini yenileme hızına bağlı olduğunu belirterek özellikle operasyon sonrası ilk haftada şişlik, uyuşma, ağrı gibi şikayetlerin oluşabildiğini söyledi. Bu durumlarda kontrollere zamanında gitmenin ve doktorlar tarafından verilen tavsiyelere uymanın önemli olduğunu da anlatan Prof. Dr. Necmettin Kutlu, hastaların günlük hayatlarına en kısa sürede dönmeleri için doktorlarının tavsiyelerine mutlaka uymalarının önemine dikkat çekerek, "Kesi sonrası cilt yüzeyine atılan dikişler genellikle cildin bütünlüğünün durumuna göre 1 hafta sonra alınabilmektedir" dedi.

Prof. Dr. Necmettin Kutlu, cilt altına atılan diğer dokular arası dikişlerin ise estetik dikiş olması nedeniyle kendiliğinden eriyebildiğini ve bu dikişlerin alınmasına gerek olmadığını belirtti. Operasyon sonrası semptom ve kesi bölgesinin durumunun takibi için mutlaka operasyonu gerçekleştiren plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı ile görüşülmesinin gerekli olduğunu söyledi.


Hızlı kilo kaybı sonrası deri sarkmalarına operasyon

İstanbul, Plastik, Estetik, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Hızlı kilo kaybı sonrası deri sarkmalarına operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hızlı kilo kaybı sonrası deri sarkmalarına operasyon - Son Dakika
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