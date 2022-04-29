Hızlı müdahale şah damarı tıkanan 80 yaşındaki hastayı felçli kalmaktan kurtardı - Son Dakika
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Hızlı müdahale şah damarı tıkanan 80 yaşındaki hastayı felçli kalmaktan kurtardı

29.04.2022 11:03

Başkentte yaşayan ve şah damarının tıkanması nedeniyle felç geçirerek konuşamaz hale gelen 80 yaşındaki Cemile Gündoğdu, ilk 6 saat içinde yapılan operasyon sayesinde sağlığına kavuştu ve tekrar yürümeye başladı.

Başkentte yaşayan ve şah damarının tıkanması nedeniyle felç geçirerek konuşamaz hale gelen 80 yaşındaki Cemile Gündoğdu, ilk 6 saat içinde yapılan operasyon sayesinde sağlığına kavuştu ve tekrar yürümeye başladı.

Evinde oturduğu sırada pıhtı atması nedeniyle şah damarlarından biri aniden tıkanan Gündoğdu, felç geçirdi ve konuşamaz hale geldi. Gündoğdu, ailesinin hızla ulaştırdığı Ankara Şehir Hastanesi Nöroloji Ortopedi Hastanesi'nde nöroloji ve beyin cerrahi klinikleri tarafından uygulanan ortak operasyonla sağlığına kavuştu ve tekrar yürüyüp konuşmaya başladı.

Ankara Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Berna Arlı, AA muhabirine, Gündoğdu'nun hastanelerine geldiğinde vücudunun sol tarafının felç olduğunu, konuşama bozukluğu yaşadığını, kol ve bacağını oynatamadığını anlattı.

"Maksimum 6 saat olması lazım"

Hastaların felç geçirmeleri ile hastaneye başvurmaları arasında geçen sürenin önemine işaret eden Arlı, "Hastanın ilk şikayetleriyle hastaneye başvurusu arasında maksimum 6 saat olması lazım. Hasta, şikayeti olur olmaz 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ilk 6 saat içinde hastanemize ulaştığında hemen operasyona alıyoruz. Bu noktada süre çok önemli." dedi.

Arlı, bu tip durumlarda 6 saatlik süre aşıldığında hastanın sağlığının tehlikeye gireceğinin altını çizerek, "Bu tarz büyük damar tıkanıklıklarında ilk 6 saatte işlem yapılmazsa ciddi hayati risk olabiliyor. Hastanın bir tarafının tamamen felç kalma, hayatı boyunca konuşamama riskleri olabiliyor. Büyük damar tıkanıklıklarında maalesef bu durumlarla çok sık karşılaşıyoruz." diye konuştu.

Doç. Dr. Berna Arlı, hipertansiyonu, diyabeti veya kalpte ritim bozukluğu olan hastalar ile sigara kullanan kişilerin beyin damar tıkanıklığı için riskli grupta olduklarını aktardı.

"Hastalar en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmalı"

Ankara Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği Uzmanı Prof. Dr. Ergün Dağlıoğlu da yapılan tetkiklerde hastanın damarının tıkalı olduğunun tespit edilmesinin hemen ardından operasyona başlandığını belirtti.

Operasyonda damarı tıkayan pıhtının vakumlama yöntemiyle çıkarıldığını anlatan Dağlıoğlu, "Büyük damar tıkanmalarında çabuk müdahalenin hayati önemi var. Vücudun bir tarafında kuvvet kaybı geliştiğinde ve bunun özellikle ani olduğu durumlarda, aniden konuşamama, bir tarafta uyuşukluk, hissizlik veya şuur kayıplarında çok hızlı şekilde, özellikle de ambulansla hastaların en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılması büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

"Kendimi taburcu olacak kadar iyi hissediyorum"

Ankara'da yaşayan 4 çocuk annesi 80 yaşındaki Gündoğdu da geçen hafta aniden rahatsızlandığını söyleyerek, "Şimdi sağlığım iyi çok şükür. Operasyondan sonra rahatlıkla konuşmaya, ellerimi kollarımı rahatlıkla hareket ettirmeye başladım. Yemeğimi de rahat rahat yiyorum." şeklinde konuştu.

Cemile Gündoğdu, "Kendimi taburcu olacak kadar iyi hissediyorum, çok iyiyim. Hekimlerimize teşekkür ederim." dedi.

Hızlı müdahale şah damarı tıkanan 80 yaşındaki hastayı felçli kalmaktan kurtardı
Hızlı müdahale şah damarı tıkanan 80 yaşındaki hastayı felçli kalmaktan kurtardı
Hızlı müdahale şah damarı tıkanan 80 yaşındaki hastayı felçli kalmaktan kurtardı
Hızlı müdahale şah damarı tıkanan 80 yaşındaki hastayı felçli kalmaktan kurtardı

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Ankara Şehir Hastanesi, Ortopedi Hastanesi, Gündoğdu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hızlı müdahale şah damarı tıkanan 80 yaşındaki hastayı felçli kalmaktan kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hızlı müdahale şah damarı tıkanan 80 yaşındaki hastayı felçli kalmaktan kurtardı - Son Dakika
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