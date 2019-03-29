Son Dakika Haberleri: Hızlı Satranç Turnuvası Düzenlendi

Hızlı Satranç Turnuvası Düzenlendi

57 dakika önce

Satranç Federasyonu Kilis İl Temsilciliği tarafından Polateli ilçesinde Hızlı Satranç Turnuvası düzenlendi.

Hızlı Satranç Turnuvası Düzenlendi, System.String[]
Satranç Federasyonu Kilis İl Temsilciliği tarafından Polateli ilçesinde Hızlı Satranç Turnuvası düzenlendi.

Tahsin Panoğlu ortaokulunda düzenlenen turnuvada, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler yarıştı. Polateli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahir Kuzu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Alkan, Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Gönül Çelen, Tahsin Panoğlu İlk ve ortaokulu Müdürü Mesut Öztokmak, Vali Güner Özmen ilk ve ortaokulu Müdürü Mustafa Şahin ve Ülger Gücer İlk ve ortaokulu Müdürü Emre Doğan'ın katıldığı turnuva, yarışmalarda dereceye giren Tahsin Panoğlu Ortaokulundan birinci Halil İbrahim Danabaş, ikinci aynı okuldan Nevzat Bektaşoğlu, üçüncü ise aynı okuldan Arif Danabaş, İlkokullar dalında birinci Durdu Mehmet Berk'e ödülleri verilmesinin program sona erdi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:22 Kaynak: İHA

Yaşam
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