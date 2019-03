Hızlı Sedan: Mercedes-Amg A35

CARMEDYA – Mercedes-AMG A35’i Hatchback karoser ile hatırlıyoruz. Modelin birde sedan karoseri günümüzde karşımıza çıkıyor. Sedan severler buraya. Mercedes- AMG A35 sedan, HB kardeşinden sonra ortaya çıktı. Tasarım konusunda ise ondan geri kalmış değil. Ön yüzde tamponlar daha sportif organize edilmiş. 18 inç jantlarda otomobilin sportiflik algısını yükseltmiş. İsteğe bağlı bu jantlar 19 inç büyüklüğüyle...The post Hızlı sedan: Mercedes-AMG A35 appeared first on Carmedya.

CARMEDYA - Mercedes-AMG A35'i Hatchback karoser ile hatırlıyoruz. Modelin birde sedan karoseri günümüzde karşımıza çıkıyor.







Sedan severler buraya. Mercedes- AMG A35 sedan, HB

kardeşinden sonra ortaya çıktı. Tasarım konusunda ise ondan geri kalmış değil. Ön

yüzde tamponlar daha sportif organize edilmiş. 18 inç jantlarda otomobilin

sportiflik algısını yükseltmiş. İsteğe bağlı bu jantlar 19 inç büyüklüğüyle de

alınabiliyor.Yan etekler otomobilin bu versiyonuna özel tasarlanmış. Gece

paketiyle birlikte stop grubunun da LED desteğine kavuştuğunu görüyoruz. Arka bölümde

bu otomobilin ateşli olduğunu hatırlatan çift çıkışlı egzoz sistemi yer alıyor.







Sportif kokpit



Otomobilin içerisinde standart A Serisi'nden farklı olarak

sadece direksiyon göze çarpıyor. Bi direksiyon krom çıtalar ile şık kılınmış. Eşya

gözleri ise standart model ile birebir aynı.







Mercedes-AMG A35 sedan hangi motor ile gelecek



Hatchback kardeşi gibi Mercedes-AMG A35 sedan, 2.0 litrelik

dört silindirli motor ile geliyor. Bu motor 302 HP güç ve 400 Nm tork değeri

sunuyor. Dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelen model 0-100 km/s hızlanmasını

4.7 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı 250 km/s.



The post Hızlı sedan: Mercedes-AMG A35 appeared first on Carmedya.

Son Dakika » Otomobil » Haber Haber Yayın Tarihi :

Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu

Cumhur İttifakı'nın Adayı, Yapıldığını Zannettiği Yolu Seçmene 2 Kez Sordu, "Hayır" Cevabını Aldı

"2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti