Son Dakika Haberleri: Hızlı Sedan: Mercedes-Amg A35

Hızlı Sedan: Mercedes-Amg A35

1 saat önce

CARMEDYA – Mercedes-AMG A35’i Hatchback karoser ile hatırlıyoruz. Modelin birde sedan karoseri günümüzde karşımıza çıkıyor. Sedan severler buraya. Mercedes- AMG A35 sedan, HB kardeşinden sonra ortaya çıktı. Tasarım konusunda ise ondan geri kalmış değil. Ön yüzde tamponlar daha sportif organize edilmiş. 18 inç jantlarda otomobilin sportiflik algısını yükseltmiş. İsteğe bağlı bu jantlar 19 inç büyüklüğüyle...The post Hızlı sedan: Mercedes-AMG A35 appeared first on Carmedya.

Hızlı Sedan: Mercedes-Amg A35, System.String[]
CARMEDYA - Mercedes-AMG A35'i Hatchback karoser ile hatırlıyoruz. Modelin birde sedan karoseri günümüzde karşımıza çıkıyor.



Sedan severler buraya. Mercedes- AMG A35 sedan, HB
kardeşinden sonra ortaya çıktı. Tasarım konusunda ise ondan geri kalmış değil. Ön
yüzde tamponlar daha sportif organize edilmiş. 18 inç jantlarda otomobilin
sportiflik algısını yükseltmiş. İsteğe bağlı bu jantlar 19 inç büyüklüğüyle de
alınabiliyor.Yan etekler otomobilin bu versiyonuna özel tasarlanmış. Gece
paketiyle birlikte stop grubunun da LED desteğine kavuştuğunu görüyoruz. Arka bölümde
bu otomobilin ateşli olduğunu hatırlatan çift çıkışlı egzoz sistemi yer alıyor.



Sportif kokpit

Otomobilin içerisinde standart A Serisi'nden farklı olarak
sadece direksiyon göze çarpıyor. Bi direksiyon krom çıtalar ile şık kılınmış. Eşya
gözleri ise standart model ile birebir aynı.



Mercedes-AMG A35 sedan hangi motor ile gelecek

Hatchback kardeşi gibi Mercedes-AMG A35 sedan, 2.0 litrelik
dört silindirli motor ile geliyor. Bu motor 302 HP güç ve 400 Nm tork değeri
sunuyor. Dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelen model 0-100 km/s hızlanmasını
4.7 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı 250 km/s.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:05 

Mercedes, Otomobil
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