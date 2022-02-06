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Hızlı sürücüler jandarma ekiplerine takıldı - Son Dakika

Hızlı sürücüler jandarma ekiplerine takıldı

06.02.2022 15:08
Hızlı sürücüler jandarma ekiplerine takıldı

Düzce'de köy yollarında hız yapan sürücülerin ihbarlarının artması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hız uygulaması yaptı.

Düzce'de köy yollarında hız yapan sürücülerin ihbarlarının artması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hız uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalarda hız kurallarını ihlal eden 14 sürücüye yaklaşık 11 bin TL cezai işlem uygulandı.

Düzce merkeze bağlı köy yollarında hız yapan sürücü ihbarlarının artması üzerine jandarma trafik ekipleri uygulama başlattı. Özellikle Aydınpınar köyü ve Akkaya köyü yol ayrımında yapılan uygulamalara 5 jandarma trafik timinden 11 personel katıldı. Yapılan denetimlerde ise 195 araç kontrol edildi. Hız limitlerini aşarak hızlı araç kullandığı tespit edilen 14 sürücüye 11 bin lira cezai işlem uygulandı. 2 araç ise trafikten men edildi. - DÜZCE

Hızlı sürücüler jandarma ekiplerine takıldı
Hızlı sürücüler jandarma ekiplerine takıldı

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hızlı sürücüler jandarma ekiplerine takıldı - Son Dakika


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