Hızlı tanı kitleri Türkiye'de - Son Dakika

Çin'den alınan ilk parti hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi. Korona virüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla Çin'den temin edilen 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri Türkiye'ye ulaştı. Burada resmi plakalı minibüsle gelen görevliler tarafından alınan kitler, aynı minibüse konularak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İlk partisinde 2 milyon test kiti getirilirken kalan kısımları da parça parça getirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çin'den alınan hızlı korona virüs testlerinin getirilmesi için önemli bir rol oynadığı öğrenildi.

(İHA)