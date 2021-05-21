'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK' - Son Dakika

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Edirne'de devam eden AB projelerini yerinde inceledi. Nikolaus Meyer-Landrut, Halkalı-Kapıkule Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne değinerek, "Asya ve Avrupa arasında, Türkiye ile AB arasındaki bağlantıyı güçlendirecek proje" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, çeşitli ziyaretlerde bulunup, devam eden AB projelerini yerinde incelemek üzere Edirne'ye geldi. Vali Ekrem Canalp'i makamında ziyaret ederek, programa başlayan heyet, projelerle ilgili bilgi aldı. Özellikle Türkiye'de devam eden en büyük AB projesi olan Halkalı-Kapıkule Yüksek Hızlı Tren Projesi ile 3 Nehir 1 Şehir Projesi'nin üzerinde durulduğu toplantı sonrası heyet, basın açıklaması yaptı.

VALİ CANALP: DELEGASYON DESTEĞİ MUTLU ETTİ

Vali Canalp, devam eden projelerde AB Türkiye Delegasyonu'nun desteğini almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Toplantımızın ana gündem maddesini nehirler, nehirlerde seller ve kuraklık riskleri teşkil etti. AB'nin nehirlerdeki selleri ve kuraklığı engelleme ile ilgili su yönetim sistematiği vardır. Bir taraftan AB'nin su yönetim sistemi diğer taraftan dost ve kardeş ülke olan Bulgaristan'la kendi aramızdaki ikili diyaloglar yönüyle mümkün mertebe sellerin ve kuraklığın Edirne'mizi en az etkileyecek şekildeki projeler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu hususta AB Türkiye Delegasyonu'nun da desteğini almış olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.

BÜYÜKELÇİ MEYER-LANDRUT: NEHİRLERDE SU YÖNETİMİ İLGİ ÇEKİCİ

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise kentte devam eden sürdürülebilir enerji ve su yönetimi ile ilgili projelerin çok ilgi çekici olduğuna vurgu yaparak, "Hem sürdürülebilir enerji hem su yönetimi nehir yönetimi ile ilgili anlatılan projeler gerçekten çok ilginçti. Nehrin hem yarattığı sonuçlar bakımından verdiği zararları, zorluklarla mücadele ederek bir taraftan fırsata çevirmiş olmanız gerçekten çok etkileyici. Dünyanın iklim değişikliğiyle savaştığı günlerde bunun sonuçlarını siz de burada seller olarak görüyorsunuz. Yenilenebilir enerjiye verdiğiniz önem bizi gerçekten etkiledi. Umuyorum ki hava koşulları tekrar izin verirse projede bahsettiğiniz gibi buraya gelip, bisikletimizi kullanır, etrafta dolaşabilir ve diğer sosyal olanaklardan yararlanabiliriz" dedi.

Büyükelçi Meyer-Landrut, Türkiye ile AB arasında devam eden en büyük proje olan Halkalı-Kapıkule Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne de değindi. Projenin AB ile Türkiye arasındaki bağlantıyı güçlendireceğini söyleyen Meyer-Landrut, "Yüksek hızlı tren projesi üzerine çalışıyoruz. Bu da yine Asya ve Avrupa arasında, Türkiye ile AB arasındaki bağlantıyı güçlendirecek bir proje" dedi.

BÜYÜKELÇİ KAYMAKCI: EDİRNE BAĞLANTI YOLLARI AÇISINDAN ÖNEMLİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Kaymakcı da Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin önemine değinerek, "Umarız bu proje en kısa sürede tamamlanır. Bu proje ile Halkalı-Kapıkule arasındaki yolculuk süreci ve aynı zamanda mal taşıma süreci neredeyse yarı yarıya azalacak. Bu aynı zamanda bizim diğer Avrupa ülkeleriyle ticaretimizi ve hareketliliğimizi de artıracak. Bu anlamda bu proje de çok değerli. Dolayısıyla biz Edirne'deki gerek katılım öncesi mali yardım gerek sınır ötesi iş birliği programlarını desteklemeye devam edeceğiz. Sonuçta Türkiye Güneydoğu Avrupa ülkesi olarak, Avrupa'nın geri kalanının Asya, Orta Doğu ve Orta Asya ile bağlantısallığı açısından da merkez ülke. Bu anlamda ilimiz önemli yol oynuyor" diye konuştu.