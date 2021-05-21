'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK' - Son Dakika

'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK'

21.05.2021 13:27

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Edirne'de devam eden AB projelerini yerinde inceledi.

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Edirne'de devam eden AB projelerini yerinde inceledi. Nikolaus Meyer-Landrut, Halkalı-Kapıkule Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne değinerek, "Asya ve Avrupa arasında, Türkiye ile AB arasındaki bağlantıyı güçlendirecek proje" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, çeşitli ziyaretlerde bulunup, devam eden AB projelerini yerinde incelemek üzere Edirne'ye geldi. Vali Ekrem Canalp'i makamında ziyaret ederek, programa başlayan heyet, projelerle ilgili bilgi aldı. Özellikle Türkiye'de devam eden en büyük AB projesi olan Halkalı-Kapıkule Yüksek Hızlı Tren Projesi ile 3 Nehir 1 Şehir Projesi'nin üzerinde durulduğu toplantı sonrası heyet, basın açıklaması yaptı.

VALİ CANALP: DELEGASYON DESTEĞİ MUTLU ETTİ

Vali Canalp, devam eden projelerde AB Türkiye Delegasyonu'nun desteğini almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Toplantımızın ana gündem maddesini nehirler, nehirlerde seller ve kuraklık riskleri teşkil etti. AB'nin nehirlerdeki selleri ve kuraklığı engelleme ile ilgili su yönetim sistematiği vardır. Bir taraftan AB'nin su yönetim sistemi diğer taraftan dost ve kardeş ülke olan Bulgaristan'la kendi aramızdaki ikili diyaloglar yönüyle mümkün mertebe sellerin ve kuraklığın Edirne'mizi en az etkileyecek şekildeki projeler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu hususta AB Türkiye Delegasyonu'nun da desteğini almış olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.

BÜYÜKELÇİ MEYER-LANDRUT: NEHİRLERDE SU YÖNETİMİ İLGİ ÇEKİCİ

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise kentte devam eden sürdürülebilir enerji ve su yönetimi ile ilgili projelerin çok ilgi çekici olduğuna vurgu yaparak, "Hem sürdürülebilir enerji hem su yönetimi nehir yönetimi ile ilgili anlatılan projeler gerçekten çok ilginçti. Nehrin hem yarattığı sonuçlar bakımından verdiği zararları, zorluklarla mücadele ederek bir taraftan fırsata çevirmiş olmanız gerçekten çok etkileyici. Dünyanın iklim değişikliğiyle savaştığı günlerde bunun sonuçlarını siz de burada seller olarak görüyorsunuz. Yenilenebilir enerjiye verdiğiniz önem bizi gerçekten etkiledi. Umuyorum ki hava koşulları tekrar izin verirse projede bahsettiğiniz gibi buraya gelip, bisikletimizi kullanır, etrafta dolaşabilir ve diğer sosyal olanaklardan yararlanabiliriz" dedi.

Büyükelçi Meyer-Landrut, Türkiye ile AB arasında devam eden en büyük proje olan Halkalı-Kapıkule Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne de değindi. Projenin AB ile Türkiye arasındaki bağlantıyı güçlendireceğini söyleyen Meyer-Landrut, "Yüksek hızlı tren projesi üzerine çalışıyoruz. Bu da yine Asya ve Avrupa arasında, Türkiye ile AB arasındaki bağlantıyı güçlendirecek bir proje" dedi.

BÜYÜKELÇİ KAYMAKCI: EDİRNE BAĞLANTI YOLLARI AÇISINDAN ÖNEMLİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Kaymakcı da Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin önemine değinerek, "Umarız bu proje en kısa sürede tamamlanır. Bu proje ile Halkalı-Kapıkule arasındaki yolculuk süreci ve aynı zamanda mal taşıma süreci neredeyse yarı yarıya azalacak. Bu aynı zamanda bizim diğer Avrupa ülkeleriyle ticaretimizi ve hareketliliğimizi de artıracak. Bu anlamda bu proje de çok değerli. Dolayısıyla biz Edirne'deki gerek katılım öncesi mali yardım gerek sınır ötesi iş birliği programlarını desteklemeye devam edeceğiz. Sonuçta Türkiye Güneydoğu Avrupa ülkesi olarak, Avrupa'nın geri kalanının Asya, Orta Doğu ve Orta Asya ile bağlantısallığı açısından da merkez ülke. Bu anlamda ilimiz önemli yol oynuyor" diye konuştu.

'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK'
'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK'
'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK'
'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK'
'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK'
'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK'
'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK'
'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK'
'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK'
'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK'
'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK'
'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK'
'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK'
'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK'
'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK'

Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti İYİ Parti'ye Rize iyi gelmedi! Akşener'in ardından yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı İYİ Parti'ye Rize iyi gelmedi! Akşener'in ardından yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı Final Four'dan önce Almanya'dan çifte standart! Türkleri almayıp, İspanyol ve İtalyanlara giriş izni verdiler Final Four'dan önce Almanya'dan çifte standart! Türkleri almayıp, İspanyol ve İtalyanlara giriş izni verdiler Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Fenerbahçe, Galatasaray'ın bonservis bedelini ödeyemediği Onyekuru'da mutlu sona yakın Fenerbahçe, Galatasaray'ın bonservis bedelini ödeyemediği Onyekuru'da mutlu sona yakın

Son Dakika Haberleri
15:13 Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç
15:11 Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı
15:00 ABD'li generalden savaş çıkartabilecek sözler: Kuzey Kore'yi ikna etmek için askeri güç kullanmalıyız
14:49 15 yaşındaki genç kaza yaptı, ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öptü
14:45 İYİ Parti'ye Rize iyi gelmedi! Akşener'in ardından yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı
14:41 Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı
14:24 Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi
14:22 Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü
14:13 Final Four'dan önce Almanya'dan çifte standart! Türkleri almayıp, İspanyol ve İtalyanlara giriş izni verdiler
14:08 Son Dakika: Ateşkes de durdurmadı! İsrail polisi cuma namazının ardıdnan Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı
Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç         
15:13
ABD'li generalden savaş çıkartabilecek sözler: Kuzey Kore'yi ikna etmek için askeri güç kullanmalıyız ABD'li generalden savaş çıkartabilecek sözler: Kuzey Kore'yi ikna etmek için askeri güç kullanmalıyız         
15:01
15 yaşındaki genç kaza yaptı, ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öptü 15 yaşındaki genç kaza yaptı, ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öptü         
14:49
Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı         
14:42
Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü         
14:23
Rusya'da öğrenci, öğretmeninin boynunu kesti! Rusya'da öğrenci, öğretmeninin boynunu kesti!         
14:15
Son Dakika: Ateşkes de durdurmadı! İsrail polisi cuma namazının ardıdnan Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı Son Dakika: Ateşkes de durdurmadı! İsrail polisi cuma namazının ardıdnan Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı         
14:09
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı         
11:47
Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir         
11:01
Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü         
10:29
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı         
09:32
"Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman         
09:06
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 15:16:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'HIZLI TREN, AB İLE TÜRKİYE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEK' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement