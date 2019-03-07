Son Dakika Haberleri: 'Hızlı tren Halkalı'ya kadar hizmet verecek'

'Hızlı tren Halkalı'ya kadar hizmet verecek'

37 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Hızlı tren, önümüzdeki haftadan sonra Marmaray'daki boğaz geçişiyle Halkalı'ya kadar hizmet verecek.

'Hızlı tren Halkalı'ya kadar hizmet verecek', System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Hızlı tren, önümüzdeki haftadan sonra Marmaray'daki boğaz geçişiyle Halkalı'ya kadar hizmet verecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:35 

Mehmet Cahit Turhan, Marmaray, Halkalı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Turhan: 2020'de 5g'yi Ülkemizin Önemli Merkezlerinde Hizmete Sunacağız Cem Yılmaz, Yılda Kaç Milyon Dolar Kazandığını Açıkladı!

80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü Öğrencilerin Doğal Gazda 23 Bin Lira Tasarruf Ettiren Projesi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 20:12:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Hızlı tren Halkalı'ya kadar hizmet verecek'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]