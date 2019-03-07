'Hızlı tren Halkalı'ya kadar hizmet verecek'
37 dakika önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Hızlı tren, önümüzdeki haftadan sonra Marmaray'daki boğaz geçişiyle Halkalı'ya kadar hizmet verecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Hızlı tren, önümüzdeki haftadan sonra Marmaray'daki boğaz geçişiyle Halkalı'ya kadar hizmet verecek." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:35
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