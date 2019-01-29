Son Dakika Haberleri: Hızlı Tren Hattı Kablosunu Çalan Şüpheli Tutuklandı

Hızlı Tren Hattı Kablosunu Çalan Şüpheli Tutuklandı

58 dakika önce

Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, hızlı tren hattına ait 150 metre bakır kablo çaldığı belirlenen şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hızlı Tren Hattı Kablosunu Çalan Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, hızlı tren hattına ait 150 metre bakır kablo çaldığı belirlenen şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'e bağlı olan Küplü Köyü civarında bulunan hızlı tren hattı bölgesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde, hızlı tren hattına ait 150 metre bakır kabloyu çaldığı tespit edilen R.O. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:51 Kaynak: İHA

Bilecik Merkez, Bilecik, 3. Sayfa
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