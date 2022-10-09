Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kahramanmaraş 'taki Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatından 100 bin TL değerindeki 20 ton demirin çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin 20 ton demiri TIR'lara yükleyip YHT inşaatı tünellerini kullanarak kaçırmaya çalıştığını tespit etti. Adresleri ve kimlikleri belirlenen 3 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Yht, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hızlı tren hattından 20 ton demir çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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