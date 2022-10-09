Hızlı tren hattından 20 ton demir çalındı - Son Dakika
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Hızlı tren hattından 20 ton demir çalındı

09.10.2022 12:37
Hızlı tren hattından 20 ton demir çalındı

Kahramanmaraş'ta, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşaatından 100 bin TL değerindeki 20 ton demiri tünel inşaatını kullanarak çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince Gaziantep'te yakalandı.

Kahramanmaraş'ta, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşaatından 100 bin TL değerindeki 20 ton demiri tünel inşaatını kullanarak çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince Gaziantep'te yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken hırsızlık yöntemleri ise pes dedirtti.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaat alanlarından hırsızlık yapılacağı bilgisi üzerine adli makamların koordinesiyle operasyon yaptı. Jandarma ekiplerinin titiz planlama, takip ve çalışmaları sonucunda Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan YHT inşaatından 100 bin TL değerindeki 20 ton demir çalan 3 şüpheli, çaldıkları demirleri tırlara yükleyip YHT inşaatı tünellerini kullanarak kaçırmaya çalıştı. YHT inşaatından tünelleri kullanarak 100 bin TL'lik hırsızlık yapan şüpheliler, jandarmanın yaptığı operasyonla Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çaldıkları demirlerle birlikte suçüstü yakalandı.

Yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın adli makamların koordinesiyle çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Jandarma, Yht, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hızlı tren hattından 20 ton demir çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hızlı tren hattından 20 ton demir çalındı - Son Dakika
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