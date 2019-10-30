Son Dakika Haberleri: Hızlı tren kazasına ilişkin 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı
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Hızlı tren kazasına ilişkin 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı

23 dakika önce

Ankara'da 13 Aralık 2018'de 9 kişinin öldüğü hızlı tren kazasına ilişkin 10 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Hızlı tren kazasına ilişkin 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı, System.String[]

Ankara'da 13 Aralık 2018'de 9 kişinin öldüğü hızlı tren kazasına ilişkin 10 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Tren Kazası, Aralık, Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:32 
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