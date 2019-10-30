Hızlı tren kazasına ilişkin 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı
23 dakika önce
Ankara'da 13 Aralık 2018'de 9 kişinin öldüğü hızlı tren kazasına ilişkin 10 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Ankara'da 13 Aralık 2018'de 9 kişinin öldüğü hızlı tren kazasına ilişkin 10 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:32
Erdoğan: Yakında terörle mücadelede yeni müjdeler olacak İnternetten tanıştığı kadını boğarak öldürdü! Savunması pes dedirtti Oto sanayilerde 'çakar' yoğunluğu Son dakika: 9 kişinin can verdiği hızlı tren kazasıyla ilgili 10 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi