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Hızlı tren projesinde etüt ve araştırma mühendislik hizmetleri işi devam ediyor - Son Dakika

Hızlı tren projesinde etüt ve araştırma mühendislik hizmetleri işi devam ediyor

16.09.2021 11:45
Hızlı tren projesinde etüt ve araştırma mühendislik hizmetleri işi devam ediyor, System.String[]

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Hızlı Tren Projesi'nin etüt proje ve araştırma mühendislik hizmetleri işinin süratle devam ettiğini açıkladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Gölbaşı-Adıyaman- Kahta Hızlı Tren Projesi'nin etüt proje ve araştırma mühendislik hizmetleri işinin süratle devam ettiğini açıkladı.

TCDD Genel Müdür Vekili Metin Akbaş ile biraraya gelen AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, projede gelinin son durumu değerlendirdi.

Hızlı tren projesinin Adıyaman'a bambaşka bir çehre kazandıracağını vurgulayan Ahmet Aydın, "Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Hızlı Tren Projesi'nin etüt proje ve araştırma mühendislik hizmetleri çalışmaları devam etmektedir. Nihai 1/2000'lik güzergah planı 31.08.2021 tarihinde onaylandı. Ancak arazi etüt araştırma çalışmalarına daha önce başlanılmış olup halen devam etmektedir. Sahada 7 adet sondaj makinesi bulunmakta olup sondaj arazi çalışmalarının Kasım 2021 sonunda bitirilmesi hedeflenmektedir. Projenin nihai durumuna göre yapılması planlanan sondaj sayısı 310 adet (13.355 metre), şimdiye kadar yapılan sondaj sayısı 136 adet (6.130 metre), kalan sondaj sayısı 174 adettir (7.225 metre). Sondaj arazi çalışmalarında yüzde 44 seviyesine ulaşılmıştır. Projenin tamamının Haziran 2022 ayı içerisinde bitirilmesi planlanmıştır.

Bu bağlamda Adıyaman ulaşımına büyük bir katkı sağlayacak olan hızlı tren projesinde çalışmalar milletvekili arkadaşlarımızla beraber sürdürdüğümüz takip ve gayretlerimizle adım adım ilerlemeye devam etmektedir. Her türlü gelişme ve projenin ilerleme safhalarını hemşehrilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Hızlı tren projesinde etüt ve araştırma mühendislik hizmetleri işi devam ediyor
Hızlı tren projesinde etüt ve araştırma mühendislik hizmetleri işi devam ediyor
Hızlı tren projesinde etüt ve araştırma mühendislik hizmetleri işi devam ediyor

Milletvekili, Ahmet Aydın, Hızlı Tren, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hızlı tren projesinde etüt ve araştırma mühendislik hizmetleri işi devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hızlı tren projesinde etüt ve araştırma mühendislik hizmetleri işi devam ediyor - Son Dakika
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