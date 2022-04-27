Hızlı tren raylarını çalan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hızlı tren raylarını çalan 4 şüpheli yakalandı

27.04.2022 13:28
Hızlı tren raylarını çalan 4 şüpheli yakalandı

KARAMAN'da, hızlı tren hattından, piyasa değeri 305 bin lira olan 400 parça demir çaldığı tespit edilen 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

KARAMAN'da, hızlı tren hattından, piyasa değeri 305 bin lira olan 400 parça demir çaldığı tespit edilen 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Yapımı devam eden Karaman-Ulukışla hızlı tren hattında, 16 Nisan'da, 305 bin liralık 400 parça demir çalındı. İl Jandarma Komutanlığı, özel ekip kurarak çalışma başlattı. Ekipler, Ereğli- Ayrancı ve Ayrancı- Karaman kara yolundaki 500 saatlik kamera kayıtlarını ve yoldan geçen 2 bin aracı tek tek inceledi. Hırsızlık yapılan saatlerde, plakası çuvalla kapatılmış kamyoneti belirleyen jandarma, çalışmasını yoğunlaştırdı. Kamyonetin izini süren ekipler, olay günü araç içinde bulunan A.D. (25), V.D. (26), S.C. (40) ve M.C.'yi (23) gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada şüphelilerin, rayları çaldığı ve hurdacıya sattığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Hızlı tren raylarını çalan 4 şüpheli yakalandı
Hızlı tren raylarını çalan 4 şüpheli yakalandı
Hızlı tren raylarını çalan 4 şüpheli yakalandı
Hızlı tren raylarını çalan 4 şüpheli yakalandı
Hızlı tren raylarını çalan 4 şüpheli yakalandı
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Esenyurt'ta site yöneticileri arasında silahlı kavga Esenyurt'ta site yöneticileri arasında silahlı kavga Karaman'da tren yolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheli yakalandı Karaman'da tren yolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheli yakalandı

Münir Karaloğlu, Karaman, Nisan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hızlı tren raylarını çalan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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