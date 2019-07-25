Son Dakika Haberleri: Hızlı trende ray döşeme çalışmaları sürüyor
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Hızlı trende ray döşeme çalışmaları sürüyor

19 dakika önce

Yozgat ve Kırıkkale'nin de içinde yer aldığı Ankara-Sivas Hızlı Tren Proje'sinin Yerköy-Sivas arasında ray döşeme ve alt yapı çalışmaları sürüyor.

Hızlı trende ray döşeme çalışmaları sürüyor, System.String[]
Yozgat ve Kırıkkale'nin de içinde yer aldığı Ankara- Sivas Hızlı Tren Proje'sinin Yerköy-Sivas arasında ray döşeme ve alt yapı çalışmaları sürüyor.
Yerköy- Akdağmadeni arasında çift yönlü ray döşeme çalışmaları kapmasında şantiyeden trenlerle malzemeler taşınıyor.
Bu yıl sonunda hattın tamamlanması ve 2020 yılında da hizmet açılması planlanan Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesinin biran önce bitmesini bekleyen Yozgatlı vatandaşlardan Osman Öztürk, "Hızlı tren hattında yapılan çalışmalar bizi heyecanlandırıyor. Hızlı tren hattında yük taşıyan trenleri görmek, hattın kısa süre sonra hizmete açılacağının göstergesi. Sorgun ilçesinde yaşıyorum, ilçemizde tren hattı yoktu. İnşallah kısa süre sonra ilçemiz hızlı trene kavuşacak." dedi.
Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:36 Kaynak: AA
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