'Hızlı ve Öfkeli 9' filminin bazı sahneleri Gürcistan'da çekilecek
30 dakika önce
"Hızlı ve Öfkeli 9" filminin bazı sahneleri Gürcistan'ın iki kentinde çekilecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:54 Kaynak: İHA
"Hızlı ve Öfkeli 9" filminin bazı sahneleri Gürcistan
'ın iki kentinde çekilecek.
Justin Lin'in yönettiği 'Hızlı ve Öfkeli 9' filminin bazı sahneleri Gürcistan'da çekilecek. Çekimler 19 Ağustos-20 Eylül
tarihleri arasında Gürcistan'ın başkenti Tiflis ve Rustavi kentinde yapılacak. Çekimler nedeniyle, her iki şehirde de bazı merkezi caddeler kapalı olacak.
Hızlı ve Öfkeli 9 filminin baş rollerini Vin Diesel
, Michelle Rodriguez
, Jordana Brewster
, Tyrese Gibson, Ludacris
, Nathalie Emmanuel, John Cena, Helen Mirren
ve Charlize Theron
paylaşıyor. - TİFLİS
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