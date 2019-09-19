Hızlı ve Tüylü
26 dakika önce
"Hızlı ve Tüylü"Almanya yapımı animasyon, komedi ve macera türündeki "Hızlı ve Tüylü" adlı film, kimsesi kalmadığında bir martı çift tarafından evlat edinilen ebabil kuşu Manou'nun hikayesini minik seyircilerin beğenisine sunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:45 Kaynak: AA
"Hızlı ve Tüylü"
Almanya yapımı animasyon, komedi ve macera türündeki "Hızlı ve Tüylü" adlı film, kimsesi kalmadığında bir martı çift tarafından evlat edinilen ebabil kuşu Manou'nun hikayesini minik seyircilerin beğenisine sunuyor.
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