Hızlı ve Yıldırım Satranç Turnuvası tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hızlı ve Yıldırım Satranç Turnuvası tamamlandı - Son Dakika Spor

Hızlı ve Yıldırım Satranç Turnuvası tamamlandı

6 saat önce

Bilecik'te düzenlenen Hızlı ve Yıldırım Satranç Turnuvası tamamlandı.

Hızlı ve Yıldırım Satranç Turnuvası tamamlandı, System.String[]

Bilecik'te düzenlenen Hızlı ve Yıldırım Satranç Turnuvası tamamlandı.


Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya kent merkezi ve çevre illerde yüzlerce sporcu katılırken, tüm maçları kazanan Güner Yıldız iki turnuvanın da şampiyonu oldu. Hakemlikleri ulusal ustaların yaptığı turnuvaların ödül töreninde, turnuvanın başhakemi, Türkiye Satranç Federasyonu İl ve Bölge Temsilcisi baş antrenör Cumhur Babaoğlu, tüm sporcuları tebrik etti. Babaoğlu, önceki yıl Bilecik'in Türkiye Satranç Şampiyonlarına katıldığını ve ulusal düzeydeki Hızlı ve Yıldırım Satranç Turnuvasına ev sahipliği yaptığı söyleyerek, "İlimizde bunlar gibi değerli satranç turnuvalarının daha sık düzenlenecek. Turnuva ayrıntılarını ve ildeki satranç faaliyetlerini takip etmek için, www.bilecik.tsf.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
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