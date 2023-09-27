HIZMAR A.Ş. : BİR DÜNYA MARKASI - Son Dakika

HIZMAR A.Ş. : BİR DÜNYA MARKASI

HIZMAR A.Ş. : BİR DÜNYA MARKASI
Son Güncelleme: 27.09.2023 16:21

Yerli üretim ve ihracat çalışmaları ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan Hızmar A.Ş. yeniliklere devam ediyor.

2023 yılının başında daha fazla yerli üretim daha fazla ihracat hedefi ile 1400 metrekare kapalı alana sahip yeni üretim sahasında üretimlere başlayan Hızmar, geçen seneye göre üretim kapasitesini %90 arttırdı.

Üretimini yapmış olduğu sıvı seviye sensörü, seviye şamandıraları, seviye göstergeleri, seviye ölçüm cihazıları ile sıvı seviye ölçüm sistemleri konusunda, ülkemizin yurt dışına olan bağını kesmeye kararlı. Özel üretimleri ile 24'ten fazla ülkeye ihracat yapan Hızmar A.Ş, dünya çapında bile üretmenin zor olduğu ürünleri üreterek farkını ortaya koyuyor. Başta askeri ve savunma sanayi alanları olmak üzere, üretimini yaptığı ürünler kritik projelerde kullanılıyor.

Uzman ekibi ile üretmeye, AR-GE ekibi ile teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

1985 senesinde Hızır Aydın'ın Tuzla bölgesinde çeşitli projelerde yer almasayla bugün ki Hızmar markasının oluşumunun temeli atılmıştır. 2023 yılı itibariyle yeni üretim sahası ile A.Ş. ünvanını almıştır. Projeye ve ihtiyaca özel üretimlerime devam eden şirket, 2024 yılında ihracat ve üretim kapasitesini %100 arttırmayı hedefliyor.

İhracat, Teknoloji, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Toplum HIZMAR A.Ş. : BİR DÜNYA MARKASI - Son Dakika


Son Dakika
20:40 Daha kötü ne olabilirdi! 2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta bir de yıldız futbolcu sakatlandı
20:29 Adana'da neler oluyor! Beşiktaş, 17 dakikada kabusu yaşadı
19:47 TFF, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bakımını yapan firmanın sözleşmesini feshediyor
19:38 Samsun'da Azerbaycanlı kadının şüpheli ölümü! Polis memuru tutuklandı
18:55 Canlı anlatım! Goller peş peşe geliyor
18:53 Napoli'de kriz devam ediyor! Yıldız futbolcu takıma küstü
18:25 CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Örsan Öymen'den tepki çekecek vaat: İmam hatip okullarının kapatılması gerektiğini düşünüyoruz
18:25 Iğdır'da çıraklarını yerde süründürüp şınav çektiren berber gözaltına alındı
18:15 Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısını ilk kez açık açık eleştirdi: Son derece yanlıştı
18:04 Mücadele sonunda tamamlandı! Olaylı derbinin kazananı Feyenoord
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2023 20:47:39. #1.12#
SON DAKİKA: HIZMAR A.Ş. : BİR DÜNYA MARKASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement