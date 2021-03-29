Hizmet ayağa gidiyor - Son Dakika

Kütahya Belediyesi tarafından, halkın belediyeye olan ödemelerini belediye binasına gelmeden kolaylıkla yapabilmeleri için başlatılan Mobil Vezne uygulamasıyla, hafta içi her gün ödemelerini nakit yada kredi kartı ile yapabildikleri ifade edildi.

İki adet olan ve her gün farklı bir mahalleye giderek hizmeti vatandaşın ayağına götüren Mobil Vezne araçların dışında, Anadolu Garajında ve Hazer Dinari Kültür Merkezinde yer alan sabit ödeme noktaları ile vatandaşlar belediyeye ait tüm ödemelerini yapabiliyorlar. Mobil Vezne araçları aylık ortalama 2 bin kişiye hizmet verirken, yapılan işlem sayısı ise ortalama 4 bin oluyor. Mobil Vezne araçlarında ve sabit ödeme noktalarında Kütahya Belediyesine ait Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV), İlan Reklam, Su Faturası, Su Yükleme ve diğer tüm ödemeler yapılabiliyor. İki mobil vezne araçlarının hangi noktalarda, hangi saatler arasında hizmet vereceği bilgisi Kütahya Belediyesinin resmi web adresi olan https://www.kutahya.bel.tr adresinde yer alıyor. - KÜTAHYA