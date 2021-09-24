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Hizmet huzurevi sakinlerinin ayağına gitti - Son Dakika

Hizmet huzurevi sakinlerinin ayağına gitti

24.09.2021 10:32
Hizmet huzurevi sakinlerinin ayağına gitti, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Muharrem Sancaklı Huzurevinde adreste nüfus hizmeti uygulaması gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Muharrem Sancaklı Huzurevinde adreste nüfus hizmeti uygulaması gerçekleştirdi.

Düzce'de adreste nüfus hizmeti devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ekipleri son olarak Muharrem Sancaklı Huzurevine hizmeti huzurevi sakinlerinin ayağına kadar getirdi. Düzce Valisi Cevdet Atay'da huzurevine getirilen hizmeti huzurevi sakinleri ile beraber inceledi. Kimlik kartı başvurularını yapan huzurevi sakinleri ikamet değişikliği başvurularını da direk huzurevinde aldı. - DÜZCE

Hizmet huzurevi sakinlerinin ayağına gitti
Hizmet huzurevi sakinlerinin ayağına gitti
Hizmet huzurevi sakinlerinin ayağına gitti
Hizmet huzurevi sakinlerinin ayağına gitti

Huzurevi, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hizmet huzurevi sakinlerinin ayağına gitti - Son Dakika


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