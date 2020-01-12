Hizmet için evlerinin yolunu unutan örnek çift - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hizmet için evlerinin yolunu unutan örnek çift - Son Dakika

Hizmet için evlerinin yolunu unutan örnek çift

6 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediyesi, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında tüm vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ederken, bu çalışmaların mimarları Başkan Mehmet Kanar ve eşi Yasemin Kanar ise adeta çocuklarının yüzüne hasret kalıyor.

Hizmet için evlerinin yolunu unutan örnek çift, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediyesi, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında tüm vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ederken, bu çalışmaların mimarları Başkan Mehmet Kanar ve eşi Yasemin Kanar ise adeta çocuklarının yüzüne hasret kalıyor.


Mustafakemalpaşa'da Başkan Mehmet Kanar gibi Halkla İlişkileri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte gece gündüz demeden vatandaşın kapısını çalan bir isim daha var. Eşi Mehmet Kanar gibi Mustafakemalpaşa'ya hizmet etmek için kendi çocuklarından fedakarlık yapan Yasemin Kanar, gönülleri fethediyor. 2 çocuk annesi Yasemin Kanar, bazen sabah erken saatte, bazen de gece geç saatte çocuklar ve kadınların sevincine ortak oluyor. Tek amacının Mustafakemalpaşa'da kadınların ve çocukların hayatına dokunarak onlara yeni ufuklar açmak olduğunu belirten Yasemin Kanar, daha çok çocuk ve kadına dokunmak için gecesini gündüzüne katıyor. Kadınlar için el sanatları, hobi atölyeleri, kişisel ve mesleki gelişime yönelik eğitimlere önem veren Yasemin Kanar, çocukların eğitim, sağlıklı büyümeleri için de tüm çalışmalara öncülük ediyor.


Çiçeği burnunda ebeveynleri Halkla İlişkiler Müdürü Havva Kılıç ile birlikte ziyaret eden Kanar, yeni doğan bebeklerin ailelerine 'Hoş geldin Bebek' paketleri hediye etti. Mustafakemalpaşa Belediyesi Halkla ilişkiler müdürlüğü tarafından geride kalan 10 ayda 263 yeni doğan bebek ziyareti gerçekleştirdi. 'Bebeklerimizin için geleceğin Mustafakemalpaşa'sını inşa ediyoruz' diyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve eşi Yasemin Kanar, vatandaşlara bir telefon kadar uzaklıkta olduklarını söyledi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:26 Kaynak: İHA
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