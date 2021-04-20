Hizmet İhracatçıları Birliği uluslararası öğrencileri ihracat neferi yapacak - Son Dakika

Hizmet İhracatçıları Birliği uluslararası öğrencileri ihracat neferi yapacak

20.04.2021 13:15
Hizmet İhracatçıları Birliği uluslararası öğrencileri ihracat neferi yapacak, System.String[]

Yeni HİB İK portalı ile Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilere staj ve iş imkanı sağlanırken, ihracatçı firmaların da söz konusu ülkeleri tanımaları ve ihracatlarını artırmalarına imkan tanınacak.

Yeni HİB İK portalı ile Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilere staj ve iş imkanı sağlanırken, ihracatçı firmaların da söz konusu ülkeleri tanımaları ve ihracatlarını artırmalarına imkan tanınacak.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), dünyanın neredeyse her ülkesinden uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Türkiye'de, pandemi sonrasında günlük hayatın ayrılmaz parçası olan uzaktan eğitimi fırsata çevirmek için önemli bir adım attı. HİB, bünyesinde oluşturduğu ik.hib.org.tr web portalı üzerinden Türkiye'de eğitim gören yaklaşık 200 bin uluslararası öğrenci ile ihracatçıları buluşturarak, onları ihracat ordusuna katmayı hedefliyor.

Verilen bilgiye göre web portalı, ülkemizde dünyanın her ülkesinden uluslararası öğrenci ile oluşan insan kaynağı potansiyelini Türkiye'nin ihracatta hedeflenen seviyelere ulaşabilmesi, yurt dışında ticaret yapan işadamlarımızın ilgili ülkeyi iyi tanımaları, o ülkeye yönelik kapsamlı ve detaylı çalışmalar yapmaları yönünde değerlendirme imkanı sağlayacak. Öğrenciler ücretsiz başvuracak, staj ve iş imkanı kazanacak.

HIB Eğitim Hizmetleri Komitesi tarafından geliştirilen portal hakkında Komite Başkanı ve HIB Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Firmalarımız ve uluslararası öğrencilerimizi bir araya getiren bu web portalı ile uluslararası öğrencilerin henüz öğrenci iken staj statüsünde ve mezuniyetlerini müteakip Türk ihracatçı firmalar bünyesinde gerek Türkiye'de gerekse kendi ülkesinde iş birliği yapması sağlanmış olacak. Hayata geçirdiğimiz bu portal ile uzun vadede sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan farklı bir sinerji ve ivme kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Geçmiş yıllarda eğitimde cazibe merkezi haline gelen ve basamakları hızla tırmanan Türkiye'nin tanıtımını yaparken, üniversitelerimizin eğitim kalitesini, başarı kazanan programları, ülkemizin fiziki, sosyal avantajlarını ve kültürel zenginliğini anlatıyorduk" diyen HİB Başkanı M. İlker Aycı, "Bu yıl ise hızla adapte olduğumuz uzaktan eğitim sistemleri sayesinde farklı ülkelerden üniversitelerimize talebin artmasını ve bunun beraberinde getirdiği yeni açılımları konuşuyoruz. Kampüs deneyimi ve yüz yüze eğitimin öneminin farkındayız fakat uzaktan eğitimi sadece pandemi döneminde geçici bir çözüm olarak değil, sonrası için de kullanabileceğimizi bu projemizle bir kez daha ortaya koyduk. Ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin sisteme dahil edilmesiyle birlikte her biri kendi ülkelerine dönseler bile bizim ihracat neferimiz haline gelecek. Ülkelerindeki gelişmeler, tüketici alışkanlıkları, fırsat ve avantajlar gibi bilgileri firmalarımıza aktaracaklar. Bir başka önemli konu ise bu öğrenciler hem staj yapma hem de mezun olduktan sonra iş garantisine kavuşmuş olacaklar" diye konuştu.

HİB Başkanı Aycı, bünyelerindeki uluslararası öğrencileri projeye katılmaları konusunda teşvik etmeleri için, Türkiye'deki tüm üniversitelere çağrı yaptıklarını sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Hizmet İhracatçıları Birliği uluslararası öğrencileri ihracat neferi yapacak

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hizmet İhracatçıları Birliği uluslararası öğrencileri ihracat neferi yapacak - Son Dakika Ekonomi


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