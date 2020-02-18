Hizmet ihracatçılarından 53,7 milyar dolarlık rekor gelir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hizmet ihracatçılarından 53,7 milyar dolarlık rekor gelir - Son Dakika

Hizmet ihracatçılarından 53,7 milyar dolarlık rekor gelir

7 saat önce

Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2019'da hizmet ihracatının 53,7 milyar dolar gelir getirebilmesinin, tüm üye sektörlerde başlatılan hedefli ve kararlı bir çalışmanın ve Ticaret Bakanlığı'nın destekleyici yaklaşımının bir sonucu olduğunu ifade etti.

Hizmet ihracatçılarından 53,7 milyar dolarlık rekor gelir, System.String[]

Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2019'da hizmet ihracatının 53,7 milyar dolar gelir getirebilmesinin, tüm üye sektörlerde başlatılan hedefli ve kararlı bir çalışmanın ve Ticaret Bakanlığı'nın destekleyici yaklaşımının bir sonucu olduğunu ifade etti.

Aycı, yaptığı yazılı açıklamada, hizmet ihracatı gerçekleştiren sektörlerin geçen yıl 53,7 milyar dolar gelir elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığını anımsattı.

Hizmet ihracatında yakalanan tarihi başarının, tüm üye sektörlerde başlatılan hedefli ve kararlı bir çalışmanın ve Ticaret Bakanlığı'nın destekleyici yaklaşımının bir sonucu olduğunu vurgulayan Aycı, "Hizmetler sektörü hem artan ihracat geliriyle hem de 31,5 milyar dolar fazla vererek cari işlemler dengesine olumlu yöndeki katkılarıyla ülke ekonomisinin itici gücü olabileceğini göstermiştir." ifadesini kullandı.

Aycı, hizmet ihracatı alanında faaliyet gösteren firmaların ülke ekonomisine neler katabileceğinin farkında olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımızın da bize verdiği destekler sayesinde bu sonuç bizim için sürpriz olmadı. Geçen yılın aralık ayında düzenlediğimiz Hizmet İhracatçıları Buluşması ve Ödül Töreni'nde Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü tutmuş olmanın da gururunu yaşamaktayız. Hizmet ihracatçılarının 2019'da elde ettiği rekor gelir bizim için yeterli olmayacaktır. Sahip olduğumuz potansiyelin farkındayız ve hem ülkemizin tanınırlığını artırmak hem de ekonomik anlamda çok daha fazla katkı sağlayarak yeni rekorlara imza atmak için sektörler bazında stratejik planlama çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

ilker aycı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Amazon'un CEO'su Bezos'tan iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar bağış sözü
Bakan Pakdemirli'den 15 bin kişiye istihdam müjdesi Çin'den 696 ABD ürünü için gümrük vergisi muafiyeti Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, darbeci Hafter'e bağlı milislerin "Türk gemisini vurduk" iddiasını yalanladı

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 20:13:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hizmet ihracatçılarından 53,7 milyar dolarlık rekor gelir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]