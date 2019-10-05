"Hizmet ihracatı 52 milyar dolara yürüyor"

TİM Genel Sekreteri Kerem Alkin, "Yıl sonu itibarıyla hizmet ihracatımız yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoru olarak 52 milyar dolara yürüyor. Mal ihracatımız da eylülde yıllık bazda 180 milyar doları aştı, orada da rekor var." dedi.