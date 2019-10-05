Son Dakika Haberleri: "Hizmet ihracatı 52 milyar dolara yürüyor"
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"Hizmet ihracatı 52 milyar dolara yürüyor"

1 saat önce

TİM Genel Sekreteri Kerem Alkin, "Yıl sonu itibarıyla hizmet ihracatımız yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoru olarak 52 milyar dolara yürüyor.

TİM Genel Sekreteri Kerem Alkin, "Yıl sonu itibarıyla hizmet ihracatımız yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoru olarak 52 milyar dolara yürüyor. Mal ihracatımız da eylülde yıllık bazda 180 milyar doları aştı, orada da rekor var." dedi.

Kerem Alkin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:21 
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