Hizmet ihracatı yüzde 1.1, ithalatı yüzde 0.4 yükseldi

Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine göre, 2019 yılında hizmet ihracatı yüzde 1.1 artarak 33.8 milyar dolara, ithalatı yüzde 0.4 artarak 24.0 milyar dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre, taşımacılığın toplam hizmet ihracatı içindeki payı 2018 yılındaki yüzde 72.9'dan, 2019 yılında yüzde 71.7'ye geriledi.