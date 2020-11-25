Hizmet ihracatı yüzde 1.1, ithalatı yüzde 0.4 yükseldi

Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine göre, 2019 yılında hizmet ihracatı yüzde 1.1 artarak 33.8 milyar dolara, ithalatı yüzde 0.4 artarak 24.0 milyar dolara yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre, taşımacılığın toplam hizmet ihracatı içindeki payı 2018 yılındaki yüzde 72.9'dan, 2019 yılında yüzde 71.7'ye geriledi.Aynı dönemde, ikinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin payı yüzde 8.2'den yüzde 9.4'e çıktı.Hizmet ihracatında 2019 yılında üçüncü sırada yüzde 4.6 pay ile "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.Taşımacılık hizmetleri ihracatı 2018'deki 24.34 milyar dolardan yüzde 0.6 düşüşle 2019'da 24 milyar 197 milyon dolara geriledi.Taşımacılığın toplam hizmet ithalatındaki payı 2018 yılındaki yüzde 39.6'dan 2019'da yüzde 40.1 oldu. Aynı dönemde "diğer iş hizmetleri"nin payı yüzde 22'den yüzde 23.1'e yükseldi.Hizmet ithalatındaki payı yüzde 9,1 olan "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü, 2019 yılında da üçüncü sırada yer aldı. Avrupa Birliği ülkeleri, 2019 yılında yüzde 44.8 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. Toplam hizmet ithalatının ise yüzde 49.1'i de Avrupa Birliği ülkelerinden yapıldı.Toplam hizmet ihracatının yüzde 25.6'sı, ithalatın da yüzde 25.8'i Almanya, ABD ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti.Hizmet ihracatında yüzde 12.2'lik payla ve 4 milyar 119 milyon dolarla ilk sırayı Almanya alırken, ikinci sırada yüzde 7.7'lik pay ile ABD, üçüncü sırada yüzde 5.7'lik pay ile Birleşik Krallık yer aldı.Hizmet ithalatında ise yüzde 9.0 pay ve 2 milyar 153 milyon dolar ile ilk sırayı Almanya alırken, ikinci sırada yüzde 9.0 pay ve 2 milyar 144 milyon dolar ile ABD, üçüncü sırada ise yüzde 7.8 pay ile Birleşik Krallık yer aldı. (Grafik)
- Kaynak: DHA
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