Hizmet-İş, üyeleriyle hızlı ve etkin iletişim kurmak amacıyla "Çağrı Merkezi" açtı - Son Dakika

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası, üyeleriyle daha hızlı ve etkin iletişim kurmak, sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla "Hizmet-iş Çağrı Merkezi"ni hizmete açtı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, sendika teşkilat mensupları ve üyeleri, talep, öneri ve şikayetlerini, çağrı merkezi aracılığıyla sendikanın genel merkezine iletebilecek.

Çağrı merkezine ulaşan talepler, uzmanlar tarafından değerlendirmeye alınarak cevaplandırılacak.

Hizmet-iş Çağrı Merkezi'ne, hafta içi 09.00-20.00, hafta sonu 10.00-15.00 saatleri arasında, "0850 440 01 79" numaralı telefondan ulaşılabilecek.