Hizmet-İş'den Bir Anlamlı Yardım Daha

Talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Hizmet-İş Sendikası üyesi Muhammet Tüfek'in ailesine ferdi kaza sigortasından temin edilen çek verildi.

Talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Hizmet-İş Sendikası üyesi Muhammet Tüfek'in ailesine ferdi kaza sigortasından temin edilen çek verildi.



Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanlığı tarafından yaklaşık 6 yıldır tüm üyelerine sosyal proje kapsamında ferdi kaza sigortası yaptırıldığını söyleyen Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet - İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik konuyla ilgili açıklama da bulunarak şu şekilde devam etti, " 21.07.2018 tarihinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Muhammet Tüfek'in ailesine girişimlerimiz sonucu sigortadan aldığımız çek verilmiştir. Vermiş olduğumuz bu paralar ailelerin acılarını azaltmayacaktır. Fakat geri de bırakmış olduğu ve bize emanet olarak gördüğümüz ailesinin ve yakınlarının az da olsa bir ihtiyacını karşılayacaktır. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet geride kalanlarına hayırlı uzun ömürler diliyorum" dedi. - KAYSERİ

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