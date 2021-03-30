Hizmet İş Kadın Komitesinden 'Bir damla hayat' Projesine destek - Son Dakika

Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-iş sendikası Manisa Şube Kadın Komitesi, Afrika ve Asya kıtasında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen "Bir Damla Hayat" projesine destek verdi.

Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi Kadın Komitesi Başkanı Mine Ergönül, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Manisa Şube Başkanı Nihal Yavuz'u ziyaret etti. Yapılan çalışmalar ve projelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ergönül, "Maddi zorluklar nedeniyle su çıkarılamayan Müslüman nüfusunun ağırlıkta olduğu Afrika ve Asya kıtasında vakıf olarak 'Bir Damla Hayat' ismiyle başlatılan su kuyusu ve vakıf çeşmesi projelerini çok değerli buluyoruz. Bir damla da bizden olsun diyerek bizler de destekte bulunduk" dedi.

Vakıf içerisinde gençlere yönelik kütüphane, kafeterya ve ders çalışma alanları gezen Ergönül, yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Ergönül, "Gençler ve aileler ile ilgili yeni projeleri nedeniyle Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Manisa Şube Başkanı Nihal Yavuz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Kadın Komitesinin yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Manisa Şube Başkanı Nihal Yavuz, projeye verilen destek dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Kadın Komite Başkanı Mine Ergönül, Hizmet İş Kadın Komite Başkan Yardımcıları Özge Tarhan ve Merve Tekin İlhan, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Manisa Şube Başkanı Nihal Yavuz ve hayır işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Emire Otascan yer aldı. - MANİSA